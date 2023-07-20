Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bima Sakti Segera Panggil Pemain Tottenham Hotspur Gabriel Han Wilhoft King dan Igor Sanders ke Timnas Indonesia U-17

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |12:59 WIB
Bima Sakti Segera Panggil Pemain Tottenham Hotspur Gabriel Han Wilhoft King dan Igor Sanders ke Timnas Indonesia U-17
Bima Sakti/Foto: PSSI
A
A
A

BIMA Sakti segera panggil pemain Tottenham Hotspur, Gabriel Han Wilhoft King, dan pemain PSV Eindhoven, Igor Sanders, ke Timnas Indonesia U-17. Namun, pelatih Timnas Indonesia U-17 itu mengatakan tetap akan menyeleksi kedua pemain keturunan tersebut seperti pemain-pemain lainnya.

Bima Sakti saat ini tengah menyeleksi 34 pemain yang telah dipanggil di Lapangan A Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis (20/7/2023). Seleksi ini bertujuan dalam mempersiapkan Timnas Indonesia U-17 yang akan tampil di Piala Dunia U-17 2023 pada 10 November hingga 2 Desember 2023 di Indonesia.

 timnas U17

Di dalam skuad yang diasuh oleh Bima Sakti saat ini, terdapat enam orang pemain diaspora atau keturunan Indonesia. Sebut saja seperti Welber Jardim, Madrid Augusta, Mahesa Ekayanto, Staffan Qabiel Horrito, Aaron Liam Suitela, dan Aaron Nathan Ang.

Namun, Bima Sakti masih membuka peluang untuk mendatangkan pemain keturunan lainnya, atau mencoret pemain keturunan yang telah masuk dalam tim saat ini. Namun untuk pemain diaspora lain yang akan dipanggil, dia akan lebih dulu berkomunikasi dengan orang tuanya dan melihat aksinya lewat video.

 BACA JUGA:

"Nanti kami komunikasi dulu dengan orang tuanya, kami minta videonya. Kan tidak mungkin pindah ke satu negara ke negara lain. Kami mau lihat videonya, itu harus benar-benar diamati sesuai kebutuhan kami, dan benar-benar kualitasnya di atas pemain yang ada di sini," kata Bima Sakti, mengutip dari Antara, Kamis (20/7/2023).

Lebih lanjut, Bima Sakti membocorkan beberapa pemain diaspora yang akan dipanggil. Sebut saja seperti pemain Tottenham Hotspur junior, Gabriel Han Wilhoft-King dan pemain tim junior PSV Eindhoven, Igor Sanders. Namun, Bima Sakti tetap akan menyeleksi kedua pemain diaspora ini seperti pemain lainnya.

Halaman:
1 2
      
