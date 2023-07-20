Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Selama TC Timnas Indonesia U-17 di Jerman, Skuad Asuhan Bima Sakti Akan Dipandu Borussia Dortmund

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |12:16 WIB
Selama TC Timnas Indonesia U-17 di Jerman, Skuad Asuhan Bima Sakti Akan Dipandu Borussia Dortmund
Timnas Indonesia U-17 akan TC di Jerman dipandu Borussia Dortmund/Foto: PSSI
PELATIH Timnas Indonesia U-17 Bima Sakti mengungkapkan bahwa timnya akan melakukan pemusatan latihan (TC) di Jerman. Selama berada di sana, skuad Skuad Garuda Asia, julukan Timnas Indonesia U-17, akan dibantu Borussia Dortmund.

Sebelumnya, PSSI dan Borussia Dortmund sudah memperkuat kerja sama. Itu setelah perwakilan Federasi Sepak Bola Indonesia menerima kunjungan Borussia Dortmund beberapa waktu lalu.

 timnas U17

Bima Sakti mengatakan sangat senang adanya bantuan dari Borussia Dortmund. Jadi, berbagai agenda timnya di sana bisa berjalan maksimal dengan adanya kemudahan itu.

"Kami rencananya ada tim dari Dortmund. Mereka akan mengatur selama kami di sana," ucap Bima Sakti di Jakarta, Kamis (20/7/2023).

 BACA JUGA:

Mantan pemain Timnas Indonesia itu mengatakan Timnas Indonesia U-17 juga akan diagendakan melakukan rangkaian uji coba di Jerman. Itu agar persiapan Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 bisa maksimal.

"Mungkin kami lawan tim Liga Jerman di sana, yang usianya sama dengan kami. Mereka rencananya akan mengatur mengakomodasi selama kami di sana," ujarnya.

Halaman:
1 2 3
      
