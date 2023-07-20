Ini 2 Momen Marselino Ferdinan yang Sukses Curi Perhatian Usai Jalani TC di Belanda Bareng KMSK Deinze

SEBANYAK 2 momen Marselino Ferdinan yang sukses curi perhatian usai jalani pemusatan latihan (TC) di Belanda bareng KMSK Deinze akan diulas Okezone. Sekadar diketahui, wonderkid Timnas Indonesia itu baru saja mengikuti semua rangkaian pemusatan KMSK Deinze di Negeri Kincir Angin.

Rangkaian TC di Belanda itu ditutup dengan laga uji coba KMSK Deinze melawan klub Eerste Divise Belanda, FC Emmen. Pertandingan yang digelar di Delden, Rabu 19 Juli 2023 malam WIB itu dimenangkan oleh Marselino Ferdinan cs dengan skor 2-0.

Gol-gol kemenangan KMSK Deinze dicetak oleh Jaller van Landschoot (31') dan Lennart Mertens (56'). Pada laga tersebut, pelatih KMSK Deinze, Marc Grosjean, tidak menurunkan Marselino Ferdinan sebagai starter.

Wonderkid Timnas Indonesia itu dimasukkan di babak kedua untuk menggantikan Sven Braken. Meski tak mencetak gol, Marselino Ferdinan turut berperan membantu KMSK Deinze mengalahkan FC Emmen.

BACA JUGA:

Setelah laga tersebut, KMSK Deinze selanjutnya akan kembali ke Belgia dan menjalani laga uji coba lagi. Marselino Ferdinan cs bakal menghadapi tim Divisi 1 Liga Belgia, KVC Winkel Sport, di Le Canonnier, pada Sabtu 22 Juli 2023 malam WIB.

Menariknya, Marselino Ferdinan membuat sedikitnya 2 momen yang sukses curi perhatian usai jalani pemusatan latihan di Belanda bareng KMSK Deinze. Pertama, saat KMSK Deinze dikalahkan klub Belanda FC Groningen 2-5 pada laga uji coba pramusim di lapangan SV Wissel, Sabtu (15/7/2023).