Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Luar Biasa! Pemain Timnas Kamboja Sieng Chanthea Gabung Klub Liga Qatar

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |11:10 WIB
Luar Biasa! Pemain Timnas Kamboja Sieng Chanthea Gabung Klub Liga Qatar
Sieng Chanthea resmi gabung klub Liga Qatar. (Foto: Instagram/@sieng.chanthea)
A
A
A

LUAR biasa! Pemain Timnas Kamboja, Sieng Chanthea, gabung klub Liga Qatar. Kabar transfer sang penyerang 20 tahun itu disampaikan ASEAN Football di akun Twitter-nya pada Kamis, (20/7/2023) siang WIB.

Menurut ASEAN Football, presiden klub Liga Kamboja Boeung Ket FC, Puth Thida, telah mengonfirmasi Sieng Chanthea akan dipinjamkan ke klub Liga Qatar. Karena itu, bomber muda Timnas Kamboja itu tidak dibawa Boeung Ket FC untuk menjalani laga uji coba melawan klub asal Thailand.

Sieng Chanthea

"Presiden Boeung Ket FC, Puth Thida, mengungkapkan bahwa pemain Kamboja, Sieng Chanthea tidak berangkat ke Thailand untuk latihan pramusim karena harus bersiap bermain di Liga 1 Qatar dengan kontrak pinjaman dari Boeung Ket," tulis laporan ASEAN Football di akun Twitternya @theaseanball, Kamis (20/7/2023).

Namun, akun tersebut tidak menyampaikan secara detail mengenai klub mana dan berapa lama Sieng Chanthea dipinjamkan ke tim asal Liga Qatar itu. Satu hal yang pasti, hal ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi pencinta sepakbola Kamboja karena pemain ada yang abroad.

Sieng Chanthea merupakan salah satu wonderkid paling menonjol milik Timnas Kamboja saat ini. Pria kelahiran Koh Kong, Kamboja, pada 9 September 2002 itu tampil gemilang di sejumlah turnamen yang dijalani Angkor Warriors -julukan Timnas Kamboja.

Tercatat, Sieng Chanthea memiliki 23 caps dan 2 gol untuk Timnas Kamboja senior. Selain itu, ia juga menjadi andalan di Timnas Kamboja kelompok umur mulai dari U-15, U-17, U-19, U-22, hingga U-23.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/45/3050735/pep-guardiola-tolak-mentah-mentah-kehadiran-cristiano-ronaldo-di-manchester-city-ini-alasannya-p6LjrojHPN.jpg
Pep Guardiola Tolak Mentah-Mentah Kehadiran Cristiano Ronaldo di Manchester City, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/45/2937473/gara-gara-cristiano-ronaldo-harry-kane-batal-gabung-manchester-united-Mc7gNM8bUG.jpg
Gara-Gara Cristiano Ronaldo, Harry Kane Batal Gabung Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/45/2893576/3-pemain-manchester-united-yang-dibeli-dari-klub-liga-italia-pada-musim-panas-2023-nomor-1-tembus-rp1-triliun-rOVcfAAFUp.JPG
3 Pemain Manchester United yang Dibeli dari Klub Liga Italia pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/51/2892983/gagal-gaet-declan-rice-presiden-bayern-munich-berkeluh-kesah-soal-harga-mahal-pemain-liga-inggris-B9bLjBegVp.JPG
Gagal Gaet Declan Rice, Presiden Bayern Munich Berkeluh Kesah soal Harga Mahal Pemain Liga Inggris
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/03/11/1639663/kaget-piala-dunia-u17-2025-digelar-di-lapangan-latihan-nova-arianto-kirain-stadion-besar-zvf.webp
Kaget Piala Dunia U-17 2025 Digelar di Lapangan Latihan, Nova Arianto: Kirain Stadion Besar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/07/pembalap_ducati_lenovo_marc_marquez_23.jpg
Marc Marquez Sangat Dihormati di Jepang, Disebut Salah Satu yang Terbaik dalam Sejarah
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement