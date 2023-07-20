Luar Biasa! Pemain Timnas Kamboja Sieng Chanthea Gabung Klub Liga Qatar

LUAR biasa! Pemain Timnas Kamboja, Sieng Chanthea, gabung klub Liga Qatar. Kabar transfer sang penyerang 20 tahun itu disampaikan ASEAN Football di akun Twitter-nya pada Kamis, (20/7/2023) siang WIB.

Menurut ASEAN Football, presiden klub Liga Kamboja Boeung Ket FC, Puth Thida, telah mengonfirmasi Sieng Chanthea akan dipinjamkan ke klub Liga Qatar. Karena itu, bomber muda Timnas Kamboja itu tidak dibawa Boeung Ket FC untuk menjalani laga uji coba melawan klub asal Thailand.

"Presiden Boeung Ket FC, Puth Thida, mengungkapkan bahwa pemain Kamboja, Sieng Chanthea tidak berangkat ke Thailand untuk latihan pramusim karena harus bersiap bermain di Liga 1 Qatar dengan kontrak pinjaman dari Boeung Ket," tulis laporan ASEAN Football di akun Twitternya @theaseanball, Kamis (20/7/2023).

Namun, akun tersebut tidak menyampaikan secara detail mengenai klub mana dan berapa lama Sieng Chanthea dipinjamkan ke tim asal Liga Qatar itu. Satu hal yang pasti, hal ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi pencinta sepakbola Kamboja karena pemain ada yang abroad.

Sieng Chanthea merupakan salah satu wonderkid paling menonjol milik Timnas Kamboja saat ini. Pria kelahiran Koh Kong, Kamboja, pada 9 September 2002 itu tampil gemilang di sejumlah turnamen yang dijalani Angkor Warriors -julukan Timnas Kamboja.

Tercatat, Sieng Chanthea memiliki 23 caps dan 2 gol untuk Timnas Kamboja senior. Selain itu, ia juga menjadi andalan di Timnas Kamboja kelompok umur mulai dari U-15, U-17, U-19, U-22, hingga U-23.