Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Asnawi Mangkualam Bikin Perasaan Shin Tae-yong Campur Aduk Kelar Laga Jeonnam Dragons vs Ansan Greeners

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |10:53 WIB
Penyebab Asnawi Mangkualam Bikin Perasaan Shin Tae-yong Campur Aduk Kelar Laga Jeonnam Dragons vs Ansan Greeners
Asnawi Mangkualam bikin perasaan Shin Tae-yong campur aduk. (Foto: Instagram/@asnawi_bhr)
A
A
A

PENYEBAB Asnawi Mangkualam bikin perasaan Shin Tae-yong campur aduk kelar laga Jeonnam Dragons vs Ansan Greeners akan diulas Okezone. Sekadar diketahui, Jeonnam Dragons yang diperkuat Asnawi Mangkualam menjamu Ansan Greeners di lanjutan pekan ke-21 Liga 2 Korea Selatan 2023 pada Rabu, 19 Juli 2023 malam WIB.

Asnawi Mangkualam yang tampil sebagai starter membantu Jeonnam Dragons menang 5-2 atas sang mantan klub. Tak hanya mentas sebagai starter, kapten Timnas Indonesia ini juga tampil full 90 menit.

Asnawi Mangkualam

(Asnawi Mangkualam bantu Jeonnam Dragons menang atas Ansan Greeners)

Fakta di atas tentunya membuat hati Shin Tae-yong bahagia. Sebab, pemain andalannya di Timnas Indonesia menjadi andalan di Jeonnam Dragons.

Sepanjang musim ini, fullback 24 tahun itu telah 13 kali turun di Liga 2 Korea Selatan 2023 denga koleksi dua assist. Bisa dibilang hanya masalah waktu bagi Asnawi Mangkualam untuk diboyong klub kasta teratas Liga Korea Selatan.

Hanya saja di saat bersamaan, hati Shin Tae-yong hancur berantakan. Sebab, sang anak kandung Shin Jae-hyuk, dibuat mati kutu oleh Asnawi Mangkualam di laga Jeonnam Dragons vs Ansan Greeners.

Shin Hae-hyuk yang mentas sebagai winger kiri di laga semalam tak bisa berbuat banyak. Alhasil, Shin Jae-hyuk yang tampil sebagai starter harus rela digantikan Kang Joo-mo di menit 54.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/51/3180939/sepakbola_indonesia_disebut_tidak_ada_apa_apanya_meski_punya_jay_idzes_okezone-BTM4_large.jpg
Pemain Belanda Hina Indonesia meski Ada Jay Idzes Dkk: Sepakbola Indonesia Tidak Ada Apa-apanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/51/3180874/shin_tae_yong-OuWd_large.jpg
Soal Isu 10 Anggota Exco PSSI Setuju Shin Tae-yong Kembali Latih Timnas Indonesia, Endri Erawan Bantah Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/51/3180773/mees_hilgers_mengalami_cedera_acl_meeshilgerss-Ea2A_large.jpg
BREAKING NEWS: Bek Timnas Indonesia Mess Hilgers Cedera ACL, Akhiri Musim Lebih Cepat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180531/radja_nainggolan-cDvO_large.jpg
Kisah Haru Radja Nainggolan, Akui Menyesal Bela Belgia dan Ingin Perkuat Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/03/51/1639647/janice-tjen-ukir-sejarah-usai-juara-chennai-open-2025-msw.webp
Janice Tjen Ukir Sejarah Usai Juara Chennai Open 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/15/pelatih_timnas_indonesia_u_17_nova_arianto.jpg
Nova Arianto Pastikan Atmosfer Laga Piala Dunia U-17 2025 Kurang Gereget, karena...
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement