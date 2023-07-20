Penyebab Asnawi Mangkualam Bikin Perasaan Shin Tae-yong Campur Aduk Kelar Laga Jeonnam Dragons vs Ansan Greeners

PENYEBAB Asnawi Mangkualam bikin perasaan Shin Tae-yong campur aduk kelar laga Jeonnam Dragons vs Ansan Greeners akan diulas Okezone. Sekadar diketahui, Jeonnam Dragons yang diperkuat Asnawi Mangkualam menjamu Ansan Greeners di lanjutan pekan ke-21 Liga 2 Korea Selatan 2023 pada Rabu, 19 Juli 2023 malam WIB.

Asnawi Mangkualam yang tampil sebagai starter membantu Jeonnam Dragons menang 5-2 atas sang mantan klub. Tak hanya mentas sebagai starter, kapten Timnas Indonesia ini juga tampil full 90 menit.

(Asnawi Mangkualam bantu Jeonnam Dragons menang atas Ansan Greeners)

Fakta di atas tentunya membuat hati Shin Tae-yong bahagia. Sebab, pemain andalannya di Timnas Indonesia menjadi andalan di Jeonnam Dragons.

Sepanjang musim ini, fullback 24 tahun itu telah 13 kali turun di Liga 2 Korea Selatan 2023 denga koleksi dua assist. Bisa dibilang hanya masalah waktu bagi Asnawi Mangkualam untuk diboyong klub kasta teratas Liga Korea Selatan.

Hanya saja di saat bersamaan, hati Shin Tae-yong hancur berantakan. Sebab, sang anak kandung Shin Jae-hyuk, dibuat mati kutu oleh Asnawi Mangkualam di laga Jeonnam Dragons vs Ansan Greeners.

Shin Hae-hyuk yang mentas sebagai winger kiri di laga semalam tak bisa berbuat banyak. Alhasil, Shin Jae-hyuk yang tampil sebagai starter harus rela digantikan Kang Joo-mo di menit 54.