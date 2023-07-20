Penyebab Welber Jardim Belum Juga Hadir di Seleksi Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023

PENYEBAB Welber Jardim belum juga hadir di seleksi Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023 terungkap. Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, mengatakan pemain keturunan, Welberlieskott de Halim Jardim, belum mengikuti seleksi timnya karena masih membela klubnya, Sao Paulo FC.

Diketahui, PSSI memanggil 6 pemain keturunan dalam seleksi Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023. Salah satunya adalah Welber Jardim.

Sementara itu, lima pemain keturunan lainnya adalah Madrid Augusta, Mahesa Ekayanto, Staffan Qabiel Horrito, Aaron Liam Suitela, dan Aaron Nathan Ang. Madrid Augusta sendiri sudah hadir di seleksi Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023.

Terkait Welber Jardim, Bima Sakti mengatakan masih menanti kehadiran pemain keturunan itu. Welber sendiri saat ini masih membela klubnya Sao Paulo FC dalam kompetisi di Brasil. Jadi, dia baru bisa merapat dalam waktu dekat.

"Setelah kami komunikasi dengan orangtuanya juga, menyampaikan (Welber) masih ada kompetisi bersama Sao Paulo. Sekarang (Welber) berada di Rio De Heneiro mungkin setelah kompetisi itu baru bergabung," kata Bima Sakti di Jakarta, Kamis (20/7/2023).

Bima Sakti pun menjelaskan seleksi Timnas Indonesia U-17 kini diikuti 32 pemain dari 34 yang dipanggil. Dia memastikan aka nada pemain yang dipulangkan pada minggu ini. Salah satunya adalah adalah Muhammad Afazriel dari PSS.

"Nanti, minggu ini, akan ada yang kami pulangkan. Kami masih menunggu Welber," lanjutnya.