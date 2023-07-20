Hasil Arsenal vs MLS All Star di Laga Uji Coba: The Gunners Menggila, Menang Telak 5-0!

HASIL Arsenal vs MLS All Star di laga uji coba sudah diketahui. The Gunners -julukan Arsenal- pun sukses meraih kemenangan telak dengan skor 5-0.

Laga Arsenal vs MLS All Star digelar di Audi Field, Washington D.C, Amerika Serikat, Kamis (20/7/2023) pagi WIB. Pemain anyar Arsenal, Kai Havertz pun berhasil mencetak gol di laga ini. Sementara itu, 4 gol lain Arsenal dicetak oleh Gabriel Jesus (5’), Leandro Trossard (23’), Jorginho (47’), dan Gabriel Martinelli (84’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Arsenal memulai laga dengan apik. Mereka pun sudah bisa memberi ancama berbahaya ke gawang MLS All Star. Di menit ke-5, pasukan Mikel Arteta bahkan sudah berhasil membuka keunggulan.

Ialah Gabriel Jesus yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia membobol gawang lawan yang dikawal Roman Burki pada menit ke-5 usai tendangan melambung ke pojok kanan gawang tak mampu dihentikan. Arsenal unggul 1-0!

Arsenal tampil makin percaya diri setelah itu. Mereka terus mencoba untuk menekan tim yang berisikan pemain bintang MLS tersebut.

Di menit ke-23, usaha Arsenal kembai berbuah manis. Mereka menggandakan keunggulan lewat aksi Leandro Trossard. Mendapat umpan dari Bukayo Saka, Trossard langsung melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang menghujam gawang MLS All Star. Skor ini pun bertahan hingga akhir babak pertama.