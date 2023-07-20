Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Arsenal vs MLS All Star di Laga Uji Coba: The Gunners Menggila, Menang Telak 5-0!

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |10:02 WIB
Hasil Arsenal vs MLS All Star di Laga Uji Coba: The Gunners Menggila, Menang Telak 5-0!
Penampilan Arsenal di laga pramusim 2023-2024. (Foto: Arsenal)
A
A
A

HASIL Arsenal vs MLS All Star di laga uji coba sudah diketahui. The Gunners -julukan Arsenal- pun sukses meraih kemenangan telak dengan skor 5-0.

Laga Arsenal vs MLS All Star digelar di Audi Field, Washington D.C, Amerika Serikat, Kamis (20/7/2023) pagi WIB. Pemain anyar Arsenal, Kai Havertz pun berhasil mencetak gol di laga ini. Sementara itu, 4 gol lain Arsenal dicetak oleh Gabriel Jesus (5’), Leandro Trossard (23’), Jorginho (47’), dan Gabriel Martinelli (84’).

Arsenal

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Arsenal memulai laga dengan apik. Mereka pun sudah bisa memberi ancama berbahaya ke gawang MLS All Star. Di menit ke-5, pasukan Mikel Arteta bahkan sudah berhasil membuka keunggulan.

Ialah Gabriel Jesus yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia membobol gawang lawan yang dikawal Roman Burki pada menit ke-5 usai tendangan melambung ke pojok kanan gawang tak mampu dihentikan. Arsenal unggul 1-0!

Arsenal tampil makin percaya diri setelah itu. Mereka terus mencoba untuk menekan tim yang berisikan pemain bintang MLS tersebut.

Di menit ke-23, usaha Arsenal kembai berbuah manis. Mereka menggandakan keunggulan lewat aksi Leandro Trossard. Mendapat umpan dari Bukayo Saka, Trossard langsung melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang menghujam gawang MLS All Star. Skor ini pun bertahan hingga akhir babak pertama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/51/3180781/nathan_tjoe_a_on-ZQO5_large.jpg
Pesta Gol Willem II Bikin Pusing Dirk Kuyt: Nathan Tjoe-A-On Sumbang Satu Gol dalam Pembantaian 7-0 Atas Dordrecht
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/51/3180780/calvin_verdonk-XwBV_large.jpg
Sanjungan Calvin Verdonk untuk Rekan Setimnya di Lille: Hamza Igamane Mirip Legenda Brasil Ronaldo Nazario
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/51/3180618/arab_saudi_tolak_lionel_messi_main_di_liga_mereka_leomessi-jDB8_large.jpg
Penyebab Arab Saudi Tolak Lionel Messi Main di Liga-nya Cristiano Ronaldo!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180452/cristiano_ronaldo_jr_resmi_debut_bersama_timnas_portugal_u_16_fabriziorom-X2Bl_large.jpg
Cristiano Ronaldo Jr Resmi Debut di Timnas Portugal U-16, Tutup Pintu Negara Lain?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/02/51/1639515/indonesia-juara-umum-indonesia-para-badminton-international-2025-fxd.webp
Indonesia Juara Umum Indonesia Para Badminton International 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/03/para_badminton.jpg
Indonesia Raih 6 Emas! Pertahankan Gelar Juara Umum Polytron Para Badminton International 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement