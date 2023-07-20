Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Sebut Park Hang-seo Sempat Negosiasi dengan Timnas Indonesia dan Terima Gaji Lebih Besar dari Shin Tae-yong

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |09:48 WIB
Media Vietnam Sebut Park Hang-seo Sempat Negosiasi dengan Timnas Indonesia dan Terima Gaji Lebih Besar dari Shin Tae-yong
Media Vietnam sebut Park Hang-seo sempat negosiasi dengan Timnas Indonesia. (Foto: VFF)
A
A
A

MEDIA Vietnam, Soha.vn, sebut Park Hang-seo sempat bernegosiasi dengan Timnas Indonesia dan terima gaji lebih besar dari Shin Tae-yong. Soha.vn mengklaim eks pelatih Timnas Vietnam itu bisa mendapat gaji sekitar Rp22,4 miliar per tahun jika melatih Timnas Indonesia.

Belakangan ini, Park Hang-seo sedang ramai diperbincangkan oleh pencinta sepakbola Indonesia khususnya fans Persib Bandung. Sebab, pelatih asal Korea Selatan itu diminta sejumlah Bobotoh -suporter Persib Bandung- untuk menukangi tim berjuluk Maung Bandung tersebut.

Park Hang-seo

Permintaan itu muncul setelah Luis Milla mengundurkan diri dari jabatannya pada Sabtu, 15 Juli 2023. Kebetulan, Park Hang-seo saat ini tengah menganggur usai berpisah dengan Timnas Vietnam per Januari 2023.

Park Hang-seo terbilang sukses selama lima tahun lebih melatih Timnas Vietnam. Tercatat, Park Hang-seo membawa Timnas Vietnam juara Piala AFF 2018 dan lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona, serta membawa Timnas Vietnam U-23 lolos ke final Piala Asia U-23 2018, semifinal Asian Games 2018 dan dua kali merebut medali emas SEA Games (2019 dan 2021).

Di tengah rumor untuk menjadi suksesor Luis Milla di Persib Bandung, Park Hang-seo kembali dikait-kaitkan dengan Timnas Indonesia. Media Vietnam yakni Soha.nn menyebut Park Hang-seo sempat bernegosiasi dengan Timnas Indonesia.

Bahkan, Soha.vn mengklaim gaji yang ditawarkan kepada Park Hang-seo lebih besar dari gaji Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Dalam laporannya, Park Hang-seo yang mendapatkan USD600 ribu per tahun di Timnas Vietnam, bisa mendapatkan gaji USD1,5 juta per tahun atau sekitar Rp22,4 miliar per tahun jika menangani Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2
      
