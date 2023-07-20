Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Chelsea vs Wrexham AFC di Florida Cup 2023: The Blues Pesta Gol 5-0!

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |09:24 WIB
Chelsea di laga pramusim 2023-2024. (Foto: Chelsea)
Chelsea di laga pramusim 2023-2024. (Foto: Chelsea)
A
A
A

HASIL Chelsea vs Wrexham AFC di Florida Cup 2023 akan diulas dalam artikel ini. The Blues -julukan Chelsea- sukses meraih kemenangan dengan skor telak 5-0.

Laga Chelsea vs Wrexham AFC digelar di Stadion Kenan Memorial, Kamis (20/7/2023) pagi WIB. Gol-gol Chelsea dalam laga persahabatan itu dicetak oleh Ian Maatsen (3’ dan 42’), Conor Gallagher (80’), Christopher Nkunku (90’), dan Ben Chilwell (90+3’).

Chelsea

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Chelsea menurunkan banyak pemain muda dalam laga pramusim 2023-2024 ini. Hanya ada satu pemain inti yang masuk starting XI melawan Wrexham AFC. Dia adalah Marc Cucurella.

Meski begitu, Chelsea bisa tetap tampil apik. Pasukan Mauricio Pochettino itu terus menyerang. Chelsea pun akhirnya bisa mebuka keunggulan di menit ke-3 lewat aksi Ian Maatsen. Chelsea unggul 1-0!

Setelah itu, Chelsea bermain lebih agresif. Mereka menerapkan skema umpan-umpan apik antara para pemain. Hasilnya, Maatsen kembali menjebol gawang Wrexham AFC.

Gol keduanya tercipta jelang berakhirnya babak pertama. Umpan satu-dua antara dirinya dan Carney Chukwuemeka sukses berakhir dengan bola yang bersarang ke dalam gawang Ben Foster. Chelsea pun menutup laga babak pertama dengan keunggulan 2-0.

Halaman:
1 2
      
