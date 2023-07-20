Seleksi Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023, Pemain Abroad Madrid Augusta Hadir

JAKARTA – Pemain abroad Indonesia, Madrid Augusta, turut hadir dalam seleksi Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023 hari ini. Seleksi itu berlangsung di Lapangan A Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis (20/7/2023).

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) di SUGBK, Madrid Augusta hadir dalam seleksi itu. Madrid merupakan pemain klub amatir Belanda, yakni AFC 34 Alkmaar.

PSSI memang memanggil enam pemain abroad Indonesia dalam seleksi itu. Kelima pemain itu adalah Welber Halim Jardin, Mahesa Ekayanto, Staffan Qabiel Horrito, Aaron Liam Suitela, dan Aaron Nathan Ang.

Mereka akan turut menjalani seleksi demi membela Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Ajang itu sendiri akan bergulir di Tanah Air pada 10 November hingga 2 Desember 2023.