HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Menit Bermain Pratama Arhan Paling Banyak ketimbang 2 Pemain Timnas Indonesia Lain yang Merumput di Jepang?

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |07:57 WIB
Menit Bermain Pratama Arhan Paling Banyak ketimbang 2 Pemain Timnas Indonesia Lain yang Merumput di Jepang?
Pratama Arhan kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

MENIT bermain Pratama Arhan dalam merumput di Jepang kerap jadi sorotan. Jarang dimainkan di Tokyo Verdy, bagaimana perbandingan menit bermain Pratama Arhan dengan pemain lain Timnas Indonesia yang pernah menurumput di Jepang? Apakah Pratama Arhan lebih unggul atau justru tertinggal jauh?

Ya, Arhan diketahui sudah bermain di Jepang bersama Tokyo Verdy sejak 1 Maret 2022. Meski sudah membela klub itu selama 1 tahun lebih, Arhan baru bermain di 3 laga saja.

Pratama Arhan

Dalam 3 laga bersama Tokyo Verdy itu, Arhan tercatat bermain selama total 248 menit bermain. Dua laga di antaranya dilakoni eks bintang PSIS Semarang itu bersama Tokyo Verdy di ajang Emperors Cup.

Lalu, bagaimana kondisi pemain lain Timnas Indonesia yang pernah merumput di Jepang? Apakah mereka juga kesulitan mendapat jam bermain?

Setidaknya, ada dua pemain lain Timnas Indonesia yang pernah merasakan merumput di liga Jepang. Mereka adalah Irfan Bachdim dan Stefano Lilipaly.

Irfan Bachdim bahkan dua kali membela klub Jepang, yakni Ventforet Kofu dan juga Hokkaido Consadole Sapporo. Irfan membela Ventforet Kofu pada 2014-2015. Lalu, hijrah ke Sapporo pada 2015-2017. Barulah setelah itu, dia malang-melintang membela klub Indonesia, mulai dari Bali United dan banyak lainnya.

Halaman:
1 2
      
