HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Marselino Ferdinan Bantu KMSK Deinze Menang 2-0 atas FC Emmen, Ini Lawan Selanjutnya Klub asal Belgia

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |07:00 WIB
Marselino Ferdinan Bantu KMSK Deinze Menang 2-0 atas FC Emmen, Ini Lawan Selanjutnya Klub asal Belgia
Marselino Ferdinan kala membela KSMK Deinze. (Foto: KMSK Deinze)
A
A
A

MARSELINO Ferdinan bantu KMSK Deinze menang 2-0 atas FC Emmen di laga uji coba pramusim 2023-2024. Setelah pertandingan tersebut, Marselino Ferdinan dan kolega akan melawan klub asal Belgia, KVC Winkel Sport.

Sebagaimana diketahui, Marselino Ferdinan dimainkan saat KMSK Deinze mengalahkan klub Eerste Divise Belanda, FC Emmen, dengan skor 2-0. Laga terakhir KMSK Deinze selama latihan di Belanda itu digelar di Delden, Rabu 19 Juli 2023 malam WIB.

Marselino Ferdinan

Gol-gol kemenangan KMSK Deinze disumbangkan oleh Jaller van Landschoot (31') dan Lennart Mertens (56'). Jellert van Landschoot merangsek dari sisi kiri pertahanan FC Emmen, dan kemudian menjebol gawang tim asal Belanda itu.

KMSK Deinze berhasil menggandakan keunggulan via sundulan Lennart Mertens usai menyambut tendangan bebas pada menit ke-56. Pada laga tersebut, pelatih KMSK Deinze, Marc Grosjean, tidak menurunkan Marselino Ferdinan sebagai starter.

Halaman:
1 2
      
