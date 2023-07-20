Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Ditinggal Luis Milla Jelang Laga Persib vs PSM Makassar, Nick Kuipers: Kami Tim Kuat!

Miftahul Ghani , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |19:15 WIB
Nick Kuipers/Foto: Persib Bandung
Nick Kuipers/Foto: Persib Bandung
A
A
A

 

BEK Persib Bandung, Nick Kuipers tak merasakan kekhawatiran dengan mental rekan-rekan setimnya meski ditinggal pelatih Luis Milla jelang laga kontra PSM Makassar. Menurutnya, timnya merupakan tim yang kuat.

Bek asal Belanda ini membuktikan skuad Persib masih bekerja keras bersama-sama dan bahkan menjalani latihan dengan baik bersama Yaya Sunarya yang ditunjuk sebagai pelatih sementara.

 Luis Milla

"Saya lihat pemain sudah siap dan ingin bertarung untuk bisa meraih tiga poin. Ada banyak hal terjadi tentunya tetapi itu membuat kami lebih kuat, dan bersama-sama berusaha untuk mengatasi masalah bersama-sama sebagai tim," ujar Nick Kuipers di Stadion Sidolig, Bandung, Kamis (20/7/2023).

Pemilik nomor punggung 2 ini bahkan merasa timnya saat ini lebih kuat setelah melakukan banyak komunikasi. Kondisi ini yang tidak terjadi selama ini.

 BACA JUGA:

"Jadi saya merasa senang untuk melihat tim bereaksi dalam menghadapi situasi ini," tambahnya.

Karena itu, saat ini Nick Kuipers mulai memfokuskan diri menghadapi PSM Makassar. Laga keempat Liga 1 2023/2024 ini akan digelar di Stadion Gelora B.J Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan, Sabtu (22/7/2023).

"Mereka adalah juara bertahan, jadi tentu mereka adalah tim yang kuat. Memang semua hal bisa terjadi seperti ketika mereka kalah, tapi tetap menjadi lawan yang serius seperti yang kami lihat tahun lalu. Kami harus tampil dengan seratus persen untuk memastikan kami memainkan permainan yang bagus," tegasnya.

Nick Kuipers akui saat ini Persib tidak tampil bagus dalam mengarungi Liga 1 2023/2024. Dari tiga pertandingan yang telah dilalui, tim berjulukan Maung Bandung ini hanya mampu meraih hasil imbang dengan total 3 poin.

"Tapi musim lalu juga tidak begitu bagus ketika mengawali Liga. Lalu kami bisa bersama-sama bangkit setelah dua kali kalah di awal musim lalu,"

