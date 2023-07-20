Advertisement
LIGA INDONESIA

5 Pemain Afrika yang Bermain di Liga 1 2023-2024, Nomor 1 Sukses Membawa Persib Bandung dan Arema FC Angkat Piala

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |19:08 WIB
DERETAN 5 pemain asal Afrika yang bermain di Liga 1 Indonesia musim 2023-2024 menarik untuk diketahui. Pasalnya, tak sedikit pemain Afrika yang meniti karier di Indonesia.

Di mana telah diketahui, Liga Indonesia mengizinkan setiap tim yang berlaga untuk merekrut pemain asing dalam skuadnya. Oleh sebab itu, tak ayal setiap tim berusaha memperkuat setiap lini permainan dengan pemain asing berkualitas dari berbagai negara.

Menariknya, dari tahun ke tahun tim-tim Liga Indonesia paling gemar merekrut pemain asal Amerika Selatan. Pada musim ini saja pemain asing asal Amerika Selatan seperti David Da Silva, Ciro Alves, Renan Silva, hingga Gustavo Almeida masih saja mendominasi slot pemain asing tim Liga 1.

Meski begitu, tidak jarang pula tim-tim di Liga Indonesia melakukan terobosan lain dengan merekrut pemain asing asal benua Afrika. Salah satu yang tersukses di Indonesia adalah Pierre Njanka yang membawa Arema juara Indonesia Super League (ISL) MUSIM 2009-2010.

Musim ini, beberapa tim juga mencoba memperkuat timnya dengan talenta-talenta asal benua hitam. Tercatat, setidaknya ada lima pemain asal Afrika yang mentas di Liga 1 musim 2023-2024 ini. Berikut adalah daftarnya.

5. Yuran Fernandes

Yuran Fernandes


Yuran Fernandes adalah pemain asal Tanjung Verde yang kini tengah berseragam PSM Makassar. Didatangkan pada musim 2022/2023 lalu, Yuran Fernandes berhasil membawa Juku Eja finis sebagai kampiun Liga 1 musim lalu. Lebih dari itu, Yuran juga membantu PSM menembus babak final Piala AFC 2022 zona Asia Tenggara.

4. Privat Mbarga

Privat Mbarga

Pada Desember 2021, Bali United berusaha memperkuat lini serang mereka dengan mendatangkan pemain asal Kamerun, Privat Mbarga. Didatangkan dari klub Liga Kamboja, Svay Rieng, Mbarga berhasil membawa Serdadu Tridatu menjuarai Liga 1 musim 2021/2022. Berkat penampilan apiknya, tak ayal membuat Bali United mempertahankan Mbarga hingga detik ini.

