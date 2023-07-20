Advertisement
LIGA INDONESIA

Yaya Sunarya Akui Merasakan Terbebani Ditunjuk sebagai Pelatih Sementara Persib Bandung, Stres hingga Sulit Tidur

Kamis, 20 Juli 2023 |18:53 WIB
Yaya Sunarya Akui Merasakan Terbebani Ditunjuk sebagai Pelatih Sementara Persib Bandung, Stres hingga Sulit Tidur
Yaya Sunarya terbebani jadi pelatih Persib/Foto: MPI
A
A
A

PELATIH fisik Persib Bandung, Yaya Sunarya akui dirinya merasa terbebani setelah ditunjuk sebagai pelatih sementara menggantikan Luis Milla. Bahkan dia merasakan stres hingga sulit tidur.

Menurutnya, kondisi itu merupakan hal yang normal. Apalagi dia dipercaya untuk memimpin tim lantaran para asisten pelatih seperti Manuel Perez Cascallana, Carlos Grande Rodriguez dan Bayu Eka Sari turut mundur dari Persib.

Yaya Sunarya

"Tetapi sebagai seorang pelatih harus punya sikap bagaimana supaya beban itu bisa diorganisasi. Jangan sampai stres itu meningkat ke hal-hal yang tidak diinginkan, mengganggu kesehatan, menganggu siklus tidur kan tidak baik. Misal kondisi menurun engga fokus karena sakit, dampaknya imbasnya engga hanya saya tapi ke teman-teman yang lain," kata Yaya Sunarya di Stadion Sidolig, Bandung, Kamis (20/7/2023).

Yaya Sunarya cukup lega lantaran para pemainnya menunjukannya semangat yang tinggi dalam menjalankan program latihan yang diberikan. Diharapkan, Persib bisa tampil maksimal saat menghadapi PSM Makassar di Stadion Gelora B.J Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan, Sabtu (22/7/2023).

"Dua hari kemarin kita buat intensitas lebih tinggi, kemudian kita ada ofisial training besok di malam hari. Masih ada satu kali latihan di Makassar, kita buat sedikit turun tapi masih tetap dalam batasan yang kita buat sesuai dengan ritme atau tempo di latihan untuk persiapan di hari Sabtu," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
