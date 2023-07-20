Meski Diuntungkan Main di Stadion Sendiri, Bali United Tak Anggap Enteng Arema FC

BALI United akan berhadapan dengan Arema FC dalam lanjutan Liga 1 musim 2023 - 2024. Meski berstatus pertandingan tandang, namun laga tersebut digelar di markasnya sendiri, yaitu di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali.

Namun begitu, Pelatih Bali United Stefano Teco Cugurra meminta anak asuhnya tidak anggap enteng Singo Edan, julukan Arema FC. Terlebih, Arema FC berada dalam kondisi yang belum juga menemukan performa terbaiknya, dengan dua kali menelan kekalahan dan satu kali imbang.

"Besok kita main lawan Arema, kita harus respect sama lawan. Mereka punya pemain bagus di sana, kita harus kerja keras, mudah-mudahan hasil saya pikir bisa sama ketika lawan Madura," ucap Teco Cugurra, saat konferensi pers pada Kamis sore (20/7/2023) di Bali.

Baginya bermain di mana pun sama saja, mengingat Bali United pernah pada posisi sama seperti Arema FC di putaran kedua musim lalu. Saat itu Bali United juga harus bermarkas jauh dari luar Bali, karena Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar, tengah direnovasi.

BACA JUGA:

Maka apa yang dialami Arema FC itu harus dibantu oleh tim-tim dan pihak lain, di tengah kondisi mereka tak ideal pasca permasalahan tragedi Kanjuruhan.

"Arema sudah punya banyak masalah dari liga kemarin, saya pikir semua tim harus bantu Arema. Kita bisa bantu mereka main di sini di Dipta, sangat bagus saya pikir. Liga kemarin kita rasanya sama Bali United juga tidak punya kandang di putaran kedua. Terus banyak yang bantu kita saya pikir kita bantu tim," terangnya.

Kini Teco tengah fokus untuk menyiapkan timnya, sebab ada beberapa pemain yang sebelumnya mengalami permasalahan cedera ketika melawan Madura United. Bali United juga dipastikan tak bisa memainkan Yabes Roni Malaifani, karena hukuman kartu merah di laga melawan Madura United.

Khusus untuk kondisi Novri Setiawan yang sempat ditarik keluar akibat ada permasalahan, pelatih asal Brazil ini masih akan melihat kondisi sang pemain lebih lanjut. Menurutnya selain Novri, Eber Bessa juga menjadi perhatian karena masih dalam tahap pemulihan cedera.

"Harus lihat hari ini, iya dia sangat siap atau tidak, kalau siap bisa main, kalau tidak kita punya pemain lain buat untuk gantikan. Semua pemain kita tunggu di latihan terakhir," tuturnya.