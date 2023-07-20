Jalani Laga Kandang Rasa Tandang di Stadion Dipta Bali, Ini Misi Sulit Arema FC Kontra Bali United

AREMA FC menjalani misi sulit saat menjadi tuan rumah di laga lanjutan Liga 1 2023 - 2024 kontra Bali United. Pasalnya, tim Singo Edan, julukan Arema FC, harus melakoni laga kandang rasa tandang.

Mereka harus bermain jauh dari rumah, yaitu di kandang Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali. Laga ini akan berlangsung pada Jumat malam (21/7/2023), pukul 19.00 WIB.

Pelatih Arema FC Joko Susilo mengungkapkan, selain harus bermain di laga home rasa away atau laga tandang, ada beberapa pemainnya yang disebut belum bisa bermain akibat cedera. Hal ini menambah misi sulit Arema FC untuk mengakhiri rentetan hasil buruk dari tiga laga sebelumnya.

"Home rasa away, sering kita mengalami situasi seperti ini. Jadi enggak ada alasan sudah, kita anggap biasa sudah, kita anggap netral saja gitu," ucap Joko Susilo, saat konferensi pers pada Kamis sore (20/7/2023)

Pelatih yang akrab disapa Getuk ini, masih enggan membeberkan siapa saja pemain yang akan absen dalam laga Jumat malam besok. Sebab ia dan tim pelatih masih harus melihat kondisi terakhir pemain pada meeting terakhir di hari H atau Jumat pagi besok.

"Kami tidak bisa memberikan sekarang, ini tidak bisa main, tidak bisa main, jadi tetap upgrade terakhir nanti besok pagi kami akan melihat update terakhir, siapa-siapa pemain yang bisa main, siapa-siapa pemain yang tidak bisa main," tuturnya.

Getuk juga menambahkan, akan melihat kondisi terakhir para pemain asingnya, termasuk apakah memainkan penjaga gawang asing barunya Julian Shcwarzer Garcia asal Filipina yang baru direkrut Singo Edan. Nasib Ichaka Diarra yang sebelumnya menderita cedera lawan Persik, juga bakal ditentukan latihan terakhir malam ini.

"Ini termasuk internal saya internal kami jadi tidak bisa menyampaikan sebelum hari H, karena ini juga untuk menjaga mental pemain-pemain kami. (Untuk penjaga gawang baru) malam ini kita akan latihan insya Allah akan ikut. Baru latihan nanti malam, jadi belum bisa menyampaikan. Tapi Insya Allah malam nanti sudah bergabung latihan," ucap berusia 52 tahun ini.