Profil Julian Schwarzer, Kiper Anyar Arema FC yang Merupakan Anak Kiper Legenda Timnas Australia Mark Schwarzer

PROFIL Julian Schwarzer, kiper anyar Arema FC yang merupakan anak penjaga gawang legenda Timnas Australia, Mark Schwarzer, akan diulas Okezone. Sekadar diketahui, Julian Schwarzer telah resmi bergabung dengan Singo Edan -julukan Arema FC.

Kepastian itu diumumkan langsung oleh Arema FC di Instagram resminya pada hari ini, Kamis (20/7/2023) pagi WIB. Dalam unggahannya, Singo Edan memperkenalkan Julian Schwarzer sebagai rekrutan baru mereka untuk mengisinya pos penjaga gawang.

"Schwarzer is blue. Mari bekerja bersama," tulis Arema FC di akun Instagramnya, @aremafcofficial, Kamis (20/7/2023).

Dengan demikian, Julian Schwarzer akan mentas bersama Arema FC di Liga 1 2023-2024. Pemain berpaspor Filipina itu bakal bersaing dengan kiper lain Singo Edan, seperti Teguh Amiruddin dan Adixi Lenzivio.

Sekarang pertanyaannya, seperti apa profi Julian Schwarzer? Mengutip dari Transfermarkt, pemain yang memiliki nama lengkap Julian Garcia Schwarzer itu lahir pada 26 Oktober 1999 Harrogate, North Yorkshire, Inggris.

Kiper 23 tahun itu merupakan anak dari legenda Timnas Australia, Mark Schwarzer. Ayahnya ini mantan pemain sepakbola profesional yang pernah bermain untuk sejumlah klub top Eropa, termasuk Middlesbrough, Fulham, Chelsea dan Leicester City, dan mewakili Timnas Australia di tingkat internasional.