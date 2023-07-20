Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Menilik Rekam Jejak Julian Schwarzer, Kiper Asing Baru Arema FC

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |12:59 WIB
Menilik Rekam Jejak Julian Schwarzer, Kiper Asing Baru Arema FC
Julian Schwarzer resmi gabung Arema FC. (Foto: Arema FC)
A
A
A

PROFIL kiper asing baru Arema FC, Julian Schwarzer Garcia, akan diulas Okezone. Kiper asal Filipina ini ternyata memiliki rekam jejak yang meragukan.

Ya, Arema FC telah memenuhi kuota pemain asing Asia Tenggara untuk musim ini. Satu pemain asing yang dipilih oleh manajemen Singo Edan adalah kiper asal Filipina, Julian Schwarzer Garcia.

Julian Schwarzer Garcia

Berdasarkan laman Transfermarkt, Julian Schwarzer Garcia sebelumnya malang melintang di kancah persepakbolaan negeri Inggris. Penjaga gawang berusia 23 tahun itu mengawali karier profesionalnya di Fulham U-18 di liga Inggris junior.

Selanjutnya, Julian Shcwarzer Garcia pesepakbola kelahiran Harogate, Inggris, ini memperkuat tim-tim di kasta tiga dan empat Liga Inggris. Total, ada 11 tim yang pernah ia perkuat, di mana terakhir kali ia bergabung dengan Kuching FC di Super League Malaysia.

Namun, selama berkarier, Julian Schwarzer Garcia hanya bermain 8 kali dengan menit bermain 720 menit, sejak musim kompetisi 2016-2017. Penampilan terbanyak ditorehkan ketika memperkuat Kuching FC di Liga Malaysia.

Selama kariernya, pemain naturalisasi ini hanya bermain 5 kali selama memperkuat Kuching FC. Ironisnya, Julian Schwarzer Garcia kebobolan 9 gol dari lima kali penampilannya. Bahkan, di laga melawan Kedah Darul Aman FC, pesepakbola 23 tahun ini kebobolan tiga gol sekaligus.

Di level tim nasional, Julian Shcwarzer juga pernah menjadi bagian Timnas Filipina. Namun, ia hanya tiga kali dipanggil untuk memperkuat Timnas Filipina. Salah satu penampilannya terjadi di laga persahabatan internasional melawan Timor Leste.

Sedangkan untuk turnamen resmi, Schwarzer dua kali bermain saat melawan Brunei Darussalam dan Thailand di turnamen Piala AFF U-22. Di dua penampilannya itu, Julian Shcwarzer kebobolan lima gol!

