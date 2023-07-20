5 Calon Pelatih Persib Bandung Setelah Dibocorkan Umuh Muchtar, Nomor 1 Eks Ajax Amsterdam!

SEBANYAK 5 calon pelatih Persib Bandung pengganti Luis Milla setelah dibocorkan Umuh Muchtar akan diulas Okezone. Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Umuh Muchtar, membocorkan bahwa ada empat nama calon pelatih yang sudah disodorkan manajemen PT PBB kepadanya.

Dari empat nama itu, tidak ada pelatih yang pernah membesut Persib Bandung sebelumnya. Hal itu berarti, Mario Gomez dan Dejan Antonic yang pernah menangani Maung Bandung takkan terpilih sebagai pengganti Luis Milla.

"Kemarin yang disampaikan ke saya ada empat, ada empat kandidat. Asing semuanya (pelatih). Tapi, nanti bagaimana dari manajemen yang akan memilih," kata Umuh Muchtar kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Bandung, Rabu 19 Juli 2023.

"Kalau punya pengalaman juga kalau tidak membawa kebaikan juga buat apa. Nanti dari manajemen yang menentukan dan kayaknya tidak yang pernah melatih di sini," lanjut mantan manajer Persib Bandung ini.

Sejauh ini ada sejumlah nama calon pelatih Persib Bandung yang muncul ke permukaan. Siapa saja?

Berikut 5 calon pelatih Persib Bandung pengganti Luis Milla setelah dibocorkan Umuh Muchtar:

5. Park Hang-seo





Nama Park Hang-seo santer sejak Luis Milla mundur pada Sabtu, 15 Juli 2023. Park Hang-seo diidolakan Bobotoh karena terhitung sukses selama 5,5 tahun membesut Timnas Vietnam.

Banyak yang menilai prestasi Persib Bandung akan melesat jika ditangani Park Hang-seo. Sebab, Park Hang-seo dikenal sebagai pelatih yang tegas dan gemar menggeber fisik para pemainnya.

4. Paul Munster





Paul Munster kini menjabat sebagai Direktur Teknik Federasi Sepakbola Brunei Darussalam. Pelatih asal Irlandia Utara ini sempat dikait-kaitkan dengan Persib Bandung setelah Robert Rene Alberts dipecat di awal-awal Liga 1 2022-2023.