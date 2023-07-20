Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

5 Calon Pelatih Persib Bandung Setelah Dibocorkan Umuh Muchtar, Nomor 1 Eks Ajax Amsterdam!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |12:44 WIB
5 Calon Pelatih Persib Bandung Setelah Dibocorkan Umuh Muchtar, Nomor 1 Eks Ajax Amsterdam!
Berikut 5 calon pelatih Persib Bandung pengganti Luis Milla setelah dibocorkan Umuh Muchtar. (Foto: Instagram/@luismillacoach)
A
A
A

SEBANYAK 5 calon pelatih Persib Bandung pengganti Luis Milla setelah dibocorkan Umuh Muchtar akan diulas Okezone. Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Umuh Muchtar, membocorkan bahwa ada empat nama calon pelatih yang sudah disodorkan manajemen PT PBB kepadanya.

Dari empat nama itu, tidak ada pelatih yang pernah membesut Persib Bandung sebelumnya. Hal itu berarti, Mario Gomez dan Dejan Antonic yang pernah menangani Maung Bandung takkan terpilih sebagai pengganti Luis Milla.

"Kemarin yang disampaikan ke saya ada empat, ada empat kandidat. Asing semuanya (pelatih). Tapi, nanti bagaimana dari manajemen yang akan memilih," kata Umuh Muchtar kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Bandung, Rabu 19 Juli 2023.

"Kalau punya pengalaman juga kalau tidak membawa kebaikan juga buat apa. Nanti dari manajemen yang menentukan dan kayaknya tidak yang pernah melatih di sini," lanjut mantan manajer Persib Bandung ini.

Sejauh ini ada sejumlah nama calon pelatih Persib Bandung yang muncul ke permukaan. Siapa saja?

Berikut 5 calon pelatih Persib Bandung pengganti Luis Milla setelah dibocorkan Umuh Muchtar:

5. Park Hang-seo

Park Hang-seo

Nama Park Hang-seo santer sejak Luis Milla mundur pada Sabtu, 15 Juli 2023. Park Hang-seo diidolakan Bobotoh karena terhitung sukses selama 5,5 tahun membesut Timnas Vietnam.

Banyak yang menilai prestasi Persib Bandung akan melesat jika ditangani Park Hang-seo. Sebab, Park Hang-seo dikenal sebagai pelatih yang tegas dan gemar menggeber fisik para pemainnya.

4. Paul Munster

Paul Munster

Paul Munster kini menjabat sebagai Direktur Teknik Federasi Sepakbola Brunei Darussalam. Pelatih asal Irlandia Utara ini sempat dikait-kaitkan dengan Persib Bandung setelah Robert Rene Alberts dipecat di awal-awal Liga 1 2022-2023.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/49/3180900/pesepakbola_top_dunia_kompak_hina_indonesia_dfb-KQ5N_large.jpg
5 Pesepakbola Top Dunia yang Hina Indonesia, Nomor 1 Sebut Indonesia Negara Miskin!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179934/timnas_jerman_u_17-PGXW_large.jpg
5 Negara Calon Kuat Juara Piala Dunia U-17 2025, Nomor 1 Segrup dengan Timnas Indonesia U-17
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/51/3179576/timnas_indonesia_u_17-7fzB_large.jpg
4 Pemain Abroad Timnas Indonesia U-17 yang Resmi Dipanggil ke Piala Dunia U-17 2025, Nomor 1 Kiper FC Utrecht
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/261/3179137/4_calon_lawan_persib_bandung_di_16_besar_afc_champions_league_2_2025_2026-hdTv_large.jpg
4 Calon Lawan Persib Bandung di 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026, Nomor 1 Raksasa Australia!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/02/11/1639451/wapres-gibran-saksikan-langsung-timnas-futsal-indonesia-kalahkan-australia-gsw.webp
Wapres Gibran Saksikan Langsung Timnas Futsal Indonesia Kalahkan Australia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/02/persib_bandung.jpg
Beckham Absen, Persib Langsung Geber Persiapan jelang Lawan Selangor FC di ACL 2
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement