Tinggalkan Borneo FC, Top Skor Liga 1 2022-2023 Matheus Pato Bakal Satu Klub dengan Marouane Fellaini

TOP skor Liga 1 2022-2023, Matheus Pato, memutuskan meninggalkan Borneo FC. Dia pun bakal satu klub dengan eks bintang Manchester United, Marouane Fellaini.

Kabar Matheus Pato hengkang dari Borneo FC disampaikan di akun Twitter resmi klub, yakni @borneosmr, pada Rabu 19 Juli 2023. Matheus Pato pun diketahui ditebus klub China, Shandong Taishan.

“Atas permintaan Matheus Pato, Borneo FC Samarinda telah bersepakat untuk melakukan transfer,” tulis pernyataan Borneo FC dalam akun Twitter resmi klub, Kamis (20/7/2023).

Dengan hengkang ke Shandong Taishan, Matheus Pato akan satu klub dengan Marouane Fellaini. Diketahui, gelandang asal Belgia itu sudah hijrah ke Shandong Taishan sejak 2019, usai dilepas Manchester United.