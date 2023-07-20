Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Breaking News: Arema FC Daratkan Anak Mantan Kiper Chelsea yang Pernah Juara Liga Inggris

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |08:56 WIB
Breaking News: Arema FC Daratkan Anak Mantan Kiper Chelsea yang Pernah Juara Liga Inggris
Julian Schwarzer resmi gabung Arema FC. (Foto: Instagram/@julianschwarzergarcia)
A
A
A

AREMA FC mendaratkan kiper Timnas Filipina Julian Schwarzer untuk mengarungi lanjutan Liga 1 2023-2024. Bagi yang belum tahu, Julian Schwarzer merupakan anak dari mantan kiper Timnas Australia yang pernah bermain di sejumlah klub Liga Inggris, Mark Schwarzer.

Meski Mark Schwarzer membela Timnas Australia, Julian Schwarzer tidak mengikuti negara sang ayah. Kiper 23 tahun itu memilih membela The Azkals –julukan Timnas Filipina– karena mengikuti negara sang ibu.

Mark Schwarzer

(Mark Schwarzer saat membela Chelsea)

Mark Schwarzer bukanlah kiper sembarangan. Ketika membela Middlesbrough, ia membantu sang klub finis runner-up di Piala UEFA 2005-2006 (sekarang bernama Liga Eropa). Sementara saat memperkuat Chelsea, Mark Schwarzer membantu sang klub juara Piala Liga Inggris 2014-2015.

Prestasi tertinggi Mark Schwarzer di level klub adalah membantu Leicester City juara Liga Inggris 2015-2016. Hanya saja di musim tersebut, Mark Schwarzer hanya menjadi pelapis dari Kasper Schmeichel.

Lantas, bagaimana dengan sang anak? Julian Schwarzer mengawali karier sepakbolanya dengan memperkuat klub junior asal Inggris, Fulham. Setelah memperkuat tim U-18, Julian Schwarzer akhirnya dipromosikan ke tim Fulham U-21.

Singkat kata, Julian Schwarzer hengkang ke klub asal Filipina, Azkals Development Team (ADT) pada 2022. Hanya enam bulan berada di ADT, Julian Schwarzer hengkang ke Kuching City (Malaysia) pada Januari 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/45/3050735/pep-guardiola-tolak-mentah-mentah-kehadiran-cristiano-ronaldo-di-manchester-city-ini-alasannya-p6LjrojHPN.jpg
Pep Guardiola Tolak Mentah-Mentah Kehadiran Cristiano Ronaldo di Manchester City, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/45/2937473/gara-gara-cristiano-ronaldo-harry-kane-batal-gabung-manchester-united-Mc7gNM8bUG.jpg
Gara-Gara Cristiano Ronaldo, Harry Kane Batal Gabung Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/45/2893576/3-pemain-manchester-united-yang-dibeli-dari-klub-liga-italia-pada-musim-panas-2023-nomor-1-tembus-rp1-triliun-rOVcfAAFUp.JPG
3 Pemain Manchester United yang Dibeli dari Klub Liga Italia pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/51/2892983/gagal-gaet-declan-rice-presiden-bayern-munich-berkeluh-kesah-soal-harga-mahal-pemain-liga-inggris-B9bLjBegVp.JPG
Gagal Gaet Declan Rice, Presiden Bayern Munich Berkeluh Kesah soal Harga Mahal Pemain Liga Inggris
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/03/51/1639647/janice-tjen-ukir-sejarah-usai-juara-chennai-open-2025-msw.webp
Janice Tjen Ukir Sejarah Usai Juara Chennai Open 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/07/pembalap_ducati_lenovo_marc_marquez_23.jpg
Marc Marquez Sangat Dihormati di Jepang, Disebut Salah Satu yang Terbaik dalam Sejarah
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement