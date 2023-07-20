Breaking News: Arema FC Daratkan Anak Mantan Kiper Chelsea yang Pernah Juara Liga Inggris

AREMA FC mendaratkan kiper Timnas Filipina Julian Schwarzer untuk mengarungi lanjutan Liga 1 2023-2024. Bagi yang belum tahu, Julian Schwarzer merupakan anak dari mantan kiper Timnas Australia yang pernah bermain di sejumlah klub Liga Inggris, Mark Schwarzer.

Meski Mark Schwarzer membela Timnas Australia, Julian Schwarzer tidak mengikuti negara sang ayah. Kiper 23 tahun itu memilih membela The Azkals –julukan Timnas Filipina– karena mengikuti negara sang ibu.

(Mark Schwarzer saat membela Chelsea)

Mark Schwarzer bukanlah kiper sembarangan. Ketika membela Middlesbrough, ia membantu sang klub finis runner-up di Piala UEFA 2005-2006 (sekarang bernama Liga Eropa). Sementara saat memperkuat Chelsea, Mark Schwarzer membantu sang klub juara Piala Liga Inggris 2014-2015.

Prestasi tertinggi Mark Schwarzer di level klub adalah membantu Leicester City juara Liga Inggris 2015-2016. Hanya saja di musim tersebut, Mark Schwarzer hanya menjadi pelapis dari Kasper Schmeichel.

Lantas, bagaimana dengan sang anak? Julian Schwarzer mengawali karier sepakbolanya dengan memperkuat klub junior asal Inggris, Fulham. Setelah memperkuat tim U-18, Julian Schwarzer akhirnya dipromosikan ke tim Fulham U-21.

Singkat kata, Julian Schwarzer hengkang ke klub asal Filipina, Azkals Development Team (ADT) pada 2022. Hanya enam bulan berada di ADT, Julian Schwarzer hengkang ke Kuching City (Malaysia) pada Januari 2023.