Berharap Latih Persib Bandung Gantikan Luis Milla, Mario Gomez Harus Menahan Kecewa

BERHARAP latih Persib Bandung gantikan Luis Milla, Mario Gomez harus menahan kecewa. Pasalnya, pelatih asal Argentina ini tidak masuk kriteria calon juru taktik yang dicari oleh manajemen Maung Bandung -julukan Persib Bandung.

Sebagaimana diketahui, Abah Gomez -sapaan akrab Mario Gomez- akhir-akhir ini gencar dirumorkan menjadi kandidat kuat pelatih Persib Bandung. Rumor itu mencuat usai Luis Milla mengundurkan diri dari jabatannya pada Sabtu, 15 Juli 2023.

Mario Gomez sendiri sudah memberi kode seakan dirinya ingin kembali menukangi Persib Bandung melalui akun Instagram pribadinya, @marigomezdt. Eks pelatih Johor Darul Takzim itu membagikan momen saat dirinya melatih Persib Bandung di Liga 1 2017-2018.

"Kenangan saat-saat indah dalam hidup saya di Bandung, fans sangat penting dalam sepakbola dan kehidupan klub!" tulis Mario Gomez Instagram pribadinya, @mariogomezdt.

Baru-baru ini, Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Umuh Muchtar, mengatakan bahwa ada empat pelatih asing calon pengganti Luis Milla di Persib Bandung. Dari empat calon tersebut, ia menyebut tidak ada juru taktik yang sebelumnya pernah menukangi Maung Bandung.

"Kemarin yang disampaikan ke saya ada empat, ada empat kandidat. Asing semuanya (pelatih). Tapi, nanti bagaimana dari manajemen yang akan memilih," kata Umuh Muchtar kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Bandung, Rabu 19 Juli 2023.

"Kalau punya pengalaman juga, kalau tidak membawa kebaikan juga buat apa. Nanti dari manajemen yang menentukan dan kayaknya tidak yang pernah melatih di sini," lanjut mantan manajer Persib Bandung itu.