Profil Oliver Bias, Jebolan RB Leipzig yang Resmi Gabung Persija Jakarta

PROFIL Oliver Bias, jebolan RB Leipzig yang resmi gabung Persija Jakarta akan diulas Okezone. Pesepakbola kelahiran 15 Juni 2001 ini merupakan pemain asing kelima di skuad Persija Jakarta untuk Liga 1 2023-2024.

Oliver Bias yang berdarah Filipina-Jerman menyusul empat pemain asing lain yang lebih dulu dikontrak Persija Jakarta. Sebut saja Ryo Matsumura (Jepang), Ondrej Kudela (Republik Ceko), Marko Simic (Kroasia) dan Maciej Gajos (Polandia).

Masih tersisa satu slot lagi untuk pemain asing di Persija Jakarta. Hanya saja, tidak diketahui apakah pelatih Persija Jakarta Thomas Doll bakal memakai semua jatah pemain asingnya musim ini atau tidak.

Lantas, siapa sosok Oliver Bias sebenarnya? Oliver Bias merupakan pemain berlabel Timnas Filipina yang memiliki darah Jerman lantaran lahir di Johanngeorgenstadt, Jerman. Pemain berusia 22 tahun ini didatangkan Persija Jakarta dari FK Pribram (klub kasta kedua Liga Republik Ceko) dengan status pinjaman selama satu tahun.

Thomas Doll, sempat mencari tahu informasi mengenai Oliver Bias yang pernah bermain untuk tim muda RB Leipzig. Akhirnya, Thomas Doll yakin kalau pemain berusia 22 tahun itu adalah sosok yang tepat untuk meningkatkan kualitas skuad Macan Kemayoran.

“Oliver (Bias) pernah bermain untuk tim muda RB Leipzig. Jadi saya sempat menanyakan beberapa orang di sana dan saya banyak mendapatkan hal positif tentangnya,” kata Thomas Doll dalam keterangan resmi Persija.