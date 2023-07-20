Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Kenapa Romelu Lukaku Disebut Pengkhianat oleh Ultras Inter Milan?

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |18:29 WIB
Kenapa Romelu Lukaku Disebut Pengkhianat oleh Ultras Inter Milan?
Romelu Lukaku bikin marah ultras Inter Milan/Foto: Reuters
A
A
A

KENAPA Romelu Lukaku disebut pengkhianat oleh Ultras Inter Milan? Kabar ini menjadi perbincangan hangat mengiringi hengkangnya pemain Belgia itu dari Chelsea musim panas ini.

Bukan kali pertama Romelu Lukaku berseragam Ultras Inter Milan. Pemain berusia 30 tahun itu sempat menghabiskan dua musim membela Nerazzurri pada 2019-2021. Dia juga sukses membawa Inter Milan meraih Scudetto Serie A musim 2020/2021.

 Lukaku

Bersama Inter Milan ia sukses membukukan 64 gol dan 16 assist dari 95 pertandingan. Namun, pada musim 2022, Lukaku hijrah ke Chelsea untuk menyempurnakan lini serang Thomas Tuchel. Sayangnya, ia justru lebih sering duduk sebagai cadangan pada musim lalu.

Hal itu membuat Lukaku ingin kembali ke Inter Milan. Penggemar Inter Milan, Curva Nord, menyambut baik keinginan Lukaku. Mereka sentiasa mendukungn pemain Belgia itu.

 BACA JUGA:

Namun, ternyata Romelu Lukaku disebut pengkhianat oleh Ultras Inter Milan karena tertarik dengan tawaran Juventus. Curva Nord menilai bahwa apa yang Lukaku lakukan adalah bentuk pengkhianatan. Mereka juga menyebut Lukaku lebih mementingkan uang.

“Kamu telah mengkhianati kami semua. Kami selalu membela Anda disaat-saat sulit, sekarang Anda menusuk kami. Anda menjual diri Anda kepada penawar tertinggi setelah mencium lencana kami. Kamu bukan pria sejati.” ujar Ultras Inter Milan melansir akun Twitter Sportbible, Kamis (20/07/23).

Romelu Lukaku juga memperburuk hubunganya dengan manajer Nerazzurri. Sementara itu klub induknya, Chelsea, telah memutuskan hubungan dengan pemain itu dan sangat ingin menjualnya.

Masih belum diketahui klub mana yang akan menaungi pria kelahiran 13 Mei 1992 itu. Sejauh ini sang bintang masih berlatih di London bersama anggota Chelsea.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/261/3119480/sandy_walsh-iPNl_large.jpg
Ciamik, Sandy Walsh Terpilih Jadi Pemain Terbaik Laga Yokohama F Marinos vs Shanghai Port di 16 Besar Liga Champions Asia 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/51/3013167/hasil-al-ain-vs-yokohama-f-marinos-di-leg-ii-final-liga-champions-asia-2023-2024-pesta-gol-5-1-the-boss-juara-1dmaROd1Eb.jpg
Hasil Al Ain vs Yokohama F Marinos di Leg II Final Liga Champions Asia 2023-2024: Pesta Gol 5-1, The Boss Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/13/51/2982504/daftar-3-klub-yang-lolos-perempatfinal-liga-champions-asia-2023-2024-cristiano-ronaldo-gagal-bawa-al-nassr-melaju-jauh-YTX6gK8eMu.jpg
Daftar 3 Klub yang Lolos Semifinal Liga Champions Asia 2023-2024: Cristiano Ronaldo Gagal Bawa Al Nassr Melaju Jauh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/12/51/2982121/reaksi-mengejutkan-pelatih-al-nassr-usai-cristiano-ronaldo-cs-tersingkir-di-perempatfinal-liga-champions-asia-2023-2024-erutlg4dnL.jpg
Reaksi Mengejutkan Pelatih Al Nassr Usai Cristiano Ronaldo Cs Tersingkir di Perempatfinal Liga Champions Asia 2023-2024
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/02/51/1639471/jadwal-final-hylo-open-2025-3-wakil-indonesia-siap-rebut-gelar-zfo.webp
Jadwal Final Hylo Open 2025: 3 Wakil Indonesia Siap Rebut Gelar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/03/riwayat_pendidikan_jeje_penerjemah_sty_di_timnas_i.jpg
Riwayat Pendidikan Jeje Penerjemah STY di Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement