Respons Pemain Incaran Shin Tae-yong, Tijjani Reijnders Setelah Resmi Gabung AC Milan

PEMAIN incaran pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yakni Tijjani Reijnders memberikan respons setelah resmi gabung AC Milan. Gelandang 24 tahun keturunan Indonesia itu mengaku sangat senang bisa berseragam Rossoneri -julukan AC Milan- dan tidak perlu berpikir dua kali untuk memilih klub raksasa Liga Italia itu.

Sebagaimana diketahui, AC Milan telah resmi mendatangkan Tijjani Reijnders dari AZ Alkmaar secara permanen di bursa transfer musim panas 2023 ini. Gelandang asal Belanda itu menandatangani kontrak dengan Rossoneri berdurasi lima tahun atau hingga 30 Juni 2028.

Tijjani Reijnders menjadi rekrutan kelima AC Milan di bursa transfer musim panas 2023 inu setelah mendatangkan Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek, Luka Romero, dan Marco Sportiello. Dia memiliki kemampuan untuk mengembangkan permainan, kemampuan teknis dan kreativitasnya.

Terbukti, Tijjani Reijnders bersinar musim lalu bersama AZ Alkmaar dengan mencetak tujuh gol dan 12 assist dalam 54 pertandingan di semua kompetisi. Kini, pemain kelahiran 29 Juli 1998 di Zwolle itu akan mengenakan nomor punggung 14 bersama AC Milan.

Setelah resmi bergabung dengan AC Milan, mengaku kegirangan bisa berseragam Rossoneri. Bahkan, ketika mendapat kabar dari agennya bahwa AC Milan tertarik merekrutnya, ia tidak berpikir dua kali untuk memilih klub raksasa Liga Italia tersebut.

“Saya sangat senang dan puas berada di sini. Saya juga sangat bangga menjadi bagian dari klub hebat ini. Ketika agen saya memberi tahu saya bahwa Milan tertarik pada saya, saya senang dan bahagia," ungkap Tijjani Reijnders, mengutip dari laman resmi AC Milan, Kamis (20/7/2023).