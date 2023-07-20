Rencana Real Madrid di Pramusim 2023-2024 Dibocorkan Carlo Ancelotti, Jajal Manchester United hingga Barcelona di Amerika Serikat!

RENCANA Real Madrid di pramusim 2023-2024 dibocorkan sang pelatih Carlo Ancelotti. Juru taktik asal Italia itu memastikan Los Blancos, julukan Real Madrid, akan melakukan tur pramusim 2023-2024 ke Amerika Serikat dengan melakoni sejumlah pertandingan uji coba.

“Pertandingan kompetitif di pramusim membuat tim kami menjadi lebih baik saat musim (baru) dimulai," ungkap Carlo Ancelotti, mengutip dari therealchamps.com, Kamis (20/7/2023).

"Bagian kedua dari pramusim, kami perlu melakukan pertandingan persahabatan, pertandingan penting, (pertandingan) yang lebih kompetitif. Dan inilah alasan kami pergi ke Amerika Serikat," tambah eks pelatih AC Milan dan Chelsea itu.

Merujuk pada pernyataannya di atas, Carlo Ancelotti menilai pentingnya pramusim dilakukan Real Madrid ketika dia menjalani musim kelimanya sebagai pelatih Los Blancos selama dua periode. Selain itu, ia juga ingin penggemar akan lebih dekat dengan klub di tur pramusim ini.

“Di Real Madrid, ada banyak suporter di seluruh dunia. Jadi kami dapat memberikan kesempatan kepada semua pendukung untuk melihat Real Madrid dan menunjukkan citra yang baik," cetus pelatih 64 tahun itu.

Carlo Ancelotti memang tidak menjelaskan secara detail klub mana saja yang akan menjadi lawan Real Madrid pada tur pramusim di Amerika Serikat itu. Namun, therealchamps.com melaporkan bahwa Los Blancos akan menjajal empat klub elit di empat kota berbeda di Amerika Serikat yakni AC Milan, Manchester United, Barcelona dan Juventus.