Jordan Henderson Segera Tinggalkan Liverpool, Jurgen Klopp Bilang Begini

KARLSRUHE – Liverpool kemungkinan besar akan ditinggal kapten mereka, Jordan Henderson yang dikabarkan tengah didekati klub Liga Arab Saudi, Al Ettifaq. Menanggapi isu tersebut, pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, enggan berbicara banyak karena ia merasa semua itu masih rumor belaka.

Ya, Henderson dilaporkan akan hijrah ke Al Ettifaq dengan mahar sebesar 12 juta Euro (Rp201,4 miliar). Hadirnya legenda Liverpool, Steven Gerrard sebagai pelatih baru di klub Liga Arab Saudi itu disebut menjadi salah satu faktor mengapa pemain asal Inggris itu mau menerima tawaran tersebut.

Gelandang berusia 33 tahun itu pun tak ikut bermain dalam pertandingan persahabatan ketika The Reds -julukan Liverpool- menghajar Karlsruher 4-2 di BBBank Wildpark Stadium, Karlsruhe, Jerman, pada Rabu 19 Juli 2023 malam WIB. Padahal, dia turut serta terbang ke Jerman.

Hal tersebut semakin menggencarkan kabar bahwa mantan pemain Sunderland itu bakal bergabung dengan Al Ettifaq dalam waktu dekat. Meski begitu, Klopp menolak untuk buka suara mengenai transfer Henderson hingga kepindahannya benar-benar resmi diumumkan.

"Sebenarnya tidak ada yang perlu dikatakan. Selama semuanya belum benar-benar diputuskan, kita tidak perlu membicarakannya,” kata Klopp dilansir dari Goal International, Kamis (20/7/2023).

“Akan ada saatnya kita mungkin harus membicarakannya, tetapi bukan sekarang. Saya tidak tahu apakah ada yang diputuskan, yang berarti tidak ada yang perlu dikatakan saat ini," tambahnya.

Klopp melakukan itu karena menurutnya spekulasi yang dilontarkan oleh media bakal sangat seru untuk dinikmati. Yang jelas, dia memastikan bahwa tidak ada masalah apapun antara dirinya dan Henderson karena mereka saling menghormati keputusan masing-masing.