Prediksi Wayne Rooney: Arsenal Akan Kembali Bersaing Rebut Gelar Juara Liga Inggris Musim Depan

MANTAN penggawa Manchester United, Wayne Rooney, memprediksi bahwa Arsenal akan kembali bersaing dalam perebutan gelar juara Liga Inggris musim depan. Keyakinan Rooney bercermin pada pembelian pemain yang dilakukan The Gunners di bursa transfer musim ini.

Arsenal sangat gencar belanja pemain di bursa transfer musim panas ini. Sejauh ini, sudah ada tiga pemain yang didatangka ke Emirates Stadion, yakni Kai Havertz dari Chelsea, Jurrien Timber dari Ajax Amsterdam, dan Declan Rice dari West Ham United.

The Gunners pada kali ini cukup royal menggelontorkan dananya untuk bisa merekrut pemain incaran mereka. Diketahui, Arsenal merogoh kocek 60 juta pounds atau sekitar Rp1,1 triliun untuk menebus Havertz, kemudian Timber dengan mahar 40 juta pounds atau sebesar Rp785 miliar.

Perburun yang sangat panas adalah menebus Rice dari West Ham dengan biaya 105 juta pounds atau sekitar Rp2 triliun lebih.

Pastinya geliat Arsenal di bursa transfer ini tak luput dari ambisi mereka agar bisa merengkuh gelar juara Liga Inggris di musim depan. Mengingat, tim yang dinahkodai Mikel Arteta ini nyaris keluar sebagai juara di musim lalu sebelum akhirnya ditikung oleh Manchester City pada pekan-pekan terakhir.

Melihat manuver transfer yang dilakukan Arsenal di musim ini, Rooney memprediksi The Gunners akan memiliki musim yang fantastis. Pelatih DC United ini cukup yakin pasukan Arteta bakal kembali bersaing ketat dalam perburuan gelar juara seperti musim lalu bersama dengan Manchester City.