Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Prediksi Wayne Rooney: Arsenal Akan Kembali Bersaing Rebut Gelar Juara Liga Inggris Musim Depan

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |10:26 WIB
Prediksi Wayne Rooney: Arsenal Akan Kembali Bersaing Rebut Gelar Juara Liga Inggris Musim Depan
Wayne Rooney/Foto: Reuters
A
A
A

MANTAN penggawa Manchester United, Wayne Rooney, memprediksi bahwa Arsenal akan kembali bersaing dalam perebutan gelar juara Liga Inggris musim depan. Keyakinan Rooney bercermin pada pembelian pemain yang dilakukan The Gunners di bursa transfer musim ini.

Arsenal sangat gencar belanja pemain di bursa transfer musim panas ini. Sejauh ini, sudah ada tiga pemain yang didatangka ke Emirates Stadion, yakni Kai Havertz dari Chelsea, Jurrien Timber dari Ajax Amsterdam, dan Declan Rice dari West Ham United.

Arsenal

The Gunners pada kali ini cukup royal menggelontorkan dananya untuk bisa merekrut pemain incaran mereka. Diketahui, Arsenal merogoh kocek 60 juta pounds atau sekitar Rp1,1 triliun untuk menebus Havertz, kemudian Timber dengan mahar 40 juta pounds atau sebesar Rp785 miliar.

Perburun yang sangat panas adalah menebus Rice dari West Ham dengan biaya 105 juta pounds atau sekitar Rp2 triliun lebih.

Pastinya geliat Arsenal di bursa transfer ini tak luput dari ambisi mereka agar bisa merengkuh gelar juara Liga Inggris di musim depan. Mengingat, tim yang dinahkodai Mikel Arteta ini nyaris keluar sebagai juara di musim lalu sebelum akhirnya ditikung oleh Manchester City pada pekan-pekan terakhir.

Melihat manuver transfer yang dilakukan Arsenal di musim ini, Rooney memprediksi The Gunners akan memiliki musim yang fantastis. Pelatih DC United ini cukup yakin pasukan Arteta bakal kembali bersaing ketat dalam perburuan gelar juara seperti musim lalu bersama dengan Manchester City.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/31/11/1638693/inews-media-group-finis-posisi-3-di-turnamen-sepak-bola-media-cup-2025-plb.webp
iNews Media Group Finis Posisi 3 di Turnamen Sepak Bola Media Cup 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/03/jonatan_christie.jpg
Komentar Mengejutkan Jonatan Christie usai Juara Hylo Open 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement