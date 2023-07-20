Main dari Bangku Cadangan, Elkan Baggott Cuma Tampil 7 Menit di Laga Uji Coba Ipswich Town

BEK Timans Indonesia, Elkan Baggott, dapat kesempatan bermain kala klubnya, Ipswich Town, melakoni laga uji coba melawan Preston North End. Tetapi, Elkan Baggott yang bermain sebagai pengganti Cuma main selama 7 menit dalam laga itu.

Ya, Ipswich Town turut melakoni serangkaian laga uji coba jelang musim 2023-2024. Salah satunya adalah melawan Preston North End.

Laga itu digelar di Venu Deepdale, Preston, Kamis (20/7/2023) dini hari WIB. Hasilnya, Ipswich Town sukses meraih kemenangan dengan skor tipis 2-1.

Ipswich Town berhasil memulai laga dengan apik. Meski sejumlah peluang harus gagal dimanfaatkan lebih dahulu, mereka akhirnya bisa memecah kebuntuan di menit ke-34. Ialah Conor Chaplin yang mencatatkan namanya di papan skor.

Kemudian, Ipswich Town menggandakan keunggulannya di pertengahan babak kedua. Kali ini, George Hirst yang menjebol gawang tuan rumah.

Meski berhasil menang, laga Ipswich Town kontra Preston North End jadi sorotan lebih pencinta sepakbola Tanah Air. Pasalnya, sang bek andalan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, yakni Elkan Baggott, hanya bermain selama 7 menit saja di laga itu.