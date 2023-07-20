Harry Kane Sulit Tinggalkan Tottenham Hotspur, Wayne Rooney: Dia seperti Tahanan!

EKS pemain Manchester United, Wayne Rooney, mengomentari kondisi Harry Kane yang tampak kesulitan untuk meninggalkan Tottenham Hotspur. Menurut Rooney, kondisi ini menjadi membuat Kane terlihat seperti tahanan di Tottenham.

Sejatinya, nama Kane sendiri kerap ramai disebut bakal meninggalkan Tottenham karena dilirik klub lain di setiap pembukaan bursa transfer. Tetapi, Kane selalu gagal hijrah sehingga sampai saat ini masih bertahan di Tottenham.

Musim ini, Kane kembali dikaitkan dengan klub-klub elite Erooa. Nama bomber asal Inggris itu masuk radar Manchester United hingga Bayern Munich.

Kane pun berpotensi hengkang dari The Lilywhites -julukan Tottenham- karena kontraknya akan segera habis. Kontrak Kane kini tinggal tersisa 12 bulan atau tepatnya akan berakhir pada Juni 2024.