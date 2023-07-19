Hasil Manchester United vs Olympique Lyon: Gol Semata Wayang Donny van de Beek Bawa The Red Devils Menang 1-0

HASIL Manchester United vs Olympique Lyon akan dibahas di sini. Pertandingan yang berlangsung di Murrayfield Stadium, Edinburgh, Skotlandia pada Rabu (19/7/2023) malam WIB berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan The Red Devils -- julukan Manchester United.

Manchester United mendominasi sepanjang permainan. Namun, mereka hanya mampu mencetak sebuah gol melalui Donny van de Beek pada menit ke-49.

Jalannya Pertandingan

Manchester United mengawali permainan dengan dominasi. Pada saat laga baru berjalan tiga menit, mereka sudah menciptakan peluang emas karena kiper Lyon melakukan blunder. Sayangnya, Antony gagal memaksimalkan peluang.

Amad Diallo dan Mason Mount kemudian mendapatkan peluang pada 10 menit pertama. Sayangnya, kedua pemain tersebut juga gagal membawa Manchester United membuka keunggulan.

Lyon baru punya peluang pada menit ke-16 melalui Alexandre Lacazzette. Namun, bola masih belum bisa menemui sasaran. Lima menit kemudian, Lyon mendesak wasit agar memberikan penalti setelah Kobbie Mainoo melakukan handball. Namun, wasit tak mengindahkannya.

Tidak ada gol yang tercipta hingga jeda turun minum. Babak pertama pun diakhiri dengan skor 0-0.

Setelah istirahat, Erik Ten Hag mengubah susunan pemainnya secara besar-besaran. Para pemain bintang seperti Mason Mount dan Jadon Sancho ditarik keluar.