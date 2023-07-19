Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pemain Liga 2 Jepang 2023 Masuk Radar Chelsea, Lemparan Roket Pratama Arhan Ikut Menyusul ke Premier League?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |20:51 WIB
Pemain Liga 2 Jepang 2023 Masuk Radar Chelsea, Lemparan Roket Pratama Arhan Ikut Menyusul ke Premier League?
Pratama Arhan susul Keisuke Goto ke Premier League? (Foto: Laman resmi Tokyo Verdy)
A
A
A

PEMAIN Liga 2 Jepang 2023, Keisuke Goto, masuk radar Chelsea. Apakah ini pertanda pemain Timnas Indonesia sekaligus Tokyo Verdy, Pratama Arhan, bakal menyusul ke Premier League?

Menurut laporan Daily Mail, Keisuke Goto masuk radar Chelsea. Manajemen The Blues –julukan Chelsea– tertarik dengan kemampuan Keisuke Goto yang sudah tampil reguler bersama sang klub, Jubilo Iwata.

Mauricio Pochettino

(Pelatih Chelsea Mauricio Pochettino dikabarkan tertarik kepada Keisuke Goto)

Keisuke Goto telah mengemas lima gol dari 20 penampilan di Liga 2 Jepang 2023. Pencapaian ini masuk kategori istimewa, mengingat Keisuke Goto baru berusia 18 tahun.

Fakta ini menunjukan banyak pemandu bakat Eropa yang memantau Liga 2 Jepang 2023. Bukan tak mungkin, Pratama Arhan juga jadi sorotan para pemandu bakat asal Benua Biru.

Terlebih, Pratama Arhan memiliki satu atribut yang tidak dimiliki banyak pesepakbola, yakni lemparan ke dalam. Atribut ini sempat populer di Premier League, tepatnya lewat tangan pemain milik Stoke City, Rory Delap.

Di Liga Inggris 2008-2009, Rory Delap mencatatkan enam assist. Dari enam assist tersebut, lima di antaranya dilepaskan Rory Delap lewat lemparan ke dalam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/45/3050735/pep-guardiola-tolak-mentah-mentah-kehadiran-cristiano-ronaldo-di-manchester-city-ini-alasannya-p6LjrojHPN.jpg
Pep Guardiola Tolak Mentah-Mentah Kehadiran Cristiano Ronaldo di Manchester City, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/45/2937473/gara-gara-cristiano-ronaldo-harry-kane-batal-gabung-manchester-united-Mc7gNM8bUG.jpg
Gara-Gara Cristiano Ronaldo, Harry Kane Batal Gabung Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/45/2893576/3-pemain-manchester-united-yang-dibeli-dari-klub-liga-italia-pada-musim-panas-2023-nomor-1-tembus-rp1-triliun-rOVcfAAFUp.JPG
3 Pemain Manchester United yang Dibeli dari Klub Liga Italia pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/51/2892983/gagal-gaet-declan-rice-presiden-bayern-munich-berkeluh-kesah-soal-harga-mahal-pemain-liga-inggris-B9bLjBegVp.JPG
Gagal Gaet Declan Rice, Presiden Bayern Munich Berkeluh Kesah soal Harga Mahal Pemain Liga Inggris
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/02/11/1639415/5-pelatih-termahal-di-liga-inggris-2025-guardiola-kantongi-rp337-miliar-gck.webp
5 Pelatih Termahal di Liga Inggris 2025, Guardiola Kantongi Rp337 Miliar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/15/shin_tae_yong.jpg
PSSI Bantah Isu 10 Exco Setuju Shin Tae-yong Kembali Tangani Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement