Pemain Liga 2 Jepang 2023 Masuk Radar Chelsea, Lemparan Roket Pratama Arhan Ikut Menyusul ke Premier League?

PEMAIN Liga 2 Jepang 2023, Keisuke Goto, masuk radar Chelsea. Apakah ini pertanda pemain Timnas Indonesia sekaligus Tokyo Verdy, Pratama Arhan, bakal menyusul ke Premier League?

Menurut laporan Daily Mail, Keisuke Goto masuk radar Chelsea. Manajemen The Blues –julukan Chelsea– tertarik dengan kemampuan Keisuke Goto yang sudah tampil reguler bersama sang klub, Jubilo Iwata.

(Pelatih Chelsea Mauricio Pochettino dikabarkan tertarik kepada Keisuke Goto)

Keisuke Goto telah mengemas lima gol dari 20 penampilan di Liga 2 Jepang 2023. Pencapaian ini masuk kategori istimewa, mengingat Keisuke Goto baru berusia 18 tahun.

Fakta ini menunjukan banyak pemandu bakat Eropa yang memantau Liga 2 Jepang 2023. Bukan tak mungkin, Pratama Arhan juga jadi sorotan para pemandu bakat asal Benua Biru.

Terlebih, Pratama Arhan memiliki satu atribut yang tidak dimiliki banyak pesepakbola, yakni lemparan ke dalam. Atribut ini sempat populer di Premier League, tepatnya lewat tangan pemain milik Stoke City, Rory Delap.

Di Liga Inggris 2008-2009, Rory Delap mencatatkan enam assist. Dari enam assist tersebut, lima di antaranya dilepaskan Rory Delap lewat lemparan ke dalam.