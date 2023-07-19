Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Asnawi Mangkualam Jadi Bintang di Liga 2 Korea Selatan 2023, Pemain Timnas Malaysia Ini Justru Menyerah dan Pulang Kampung!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |19:27 WIB
Asnawi Mangkualam Jadi Bintang di Liga 2 Korea Selatan 2023, Pemain Timnas Malaysia Ini Justru Menyerah dan Pulang Kampung!
Pemain Timnas Malaysia Kogileswaran Raj dilepas klub Korea Selatan Cheongju FC (Foto: Instagram/kogiraj1021)
ASNAWI Mangkualam jadi bintang di Liga 2 Korea Selatan 2023, pemain Timnas Malaysia Raj Kogileswaran justru menyerah dan pulang kampung. Sebelumnya, Kogileswaran membela klub Cheongju FC, yang juga berlaga di kasta kedua Liga Korea Selatan, K-League 2.

Kogileswaran baru bergabung dengan Cheongju FC pada Januari 2023 lalu. Dia merupakan pemain Asia Tenggara ketiga yang bermain di kasta kedua Liga Korea Selatan selain Asnawi Mangkualam dan pemain Vietnam, Nguyen Van Toan.

Raj Kogileswaran

Namun demikian, Kogileswaran tak mampu bertahan lama di Korea Selatan. Baru enam bulan, pemain Timnas Malaysia itu sudah pulang ke negeri asalnya.

Kontrak Kogileswaran habis pada 3 Juli 2023 lalu dan Cheongju memutuskan untuk tidak memperpanjang. Tak ayal jika Cheongju melakukan hal tersebut. Sebab, pemain berposisi penyerang sayap tersebut gagal bersaing dengan hanya mampu mencatatkan satu penampilan bersama Cheongju selama 61 menit saja.

Berbeda dengan Asnawi Mangkualam yang menjadi bintang sejak pindah ke kasta kedua Liga Korea Selatan. Pada mulanya bersama Ansan Greeners mulai Februari 2021, Asnawi direkrut Jeonnam Dragons pada Januari 2023 lalu.

