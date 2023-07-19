3 Pemain yang Patut Dipertimbangkan Shin Tae-yong untuk Perkuat Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023

Shin Tae-yong bisa pertimbangkan tiga nama untuk perkuat Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023 (Foto: PSSI)

ADA tiga pemain yang patut dipertimbangkan Shin Tae-yong untuk perkuat Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023. Penampilan ketiga pemain ini dinilai cukup baik untuk bisa memperkuat Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23.

Sang pelatih asal Korea Selatan dipercaya untuk mengambil alih Timnas Indonesia U-23 untuk Piala AFF U-23 2023. Tak hanya itu, Shin Tae-yong juga menjabat sebagai pelatih Garuda Muda untuk kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Skuad Timnas Indonesia U-22 yang meraih emas SEA Games 2023 bisa dijadikan patokan untuk tim tersebut nantinya. Namun, tidak menutup kemungkinan jika Shin Tae-yong membawa nama-nama baru dari skuad asuhan Indra Sjafri tersebut.

Setidaknya, ada tiga pemain yang bisa dipertimbangkan. Siapa sajakah mereka? Simak pembahasan kami berikut ini.

Berikut 3 Pemain yang Patut Dipertimbangkan Shin Tae-yong untuk Perkuat Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023

3. Nyoman Ansanay





Nyoman Ansanay merupakan seorang bek kanan untuk tim PSS Sleman. Dia merupakan sosok yang familiar dengan Hokky Caraka, anak didik Shin Tae-yong di Timnas Indonesia U-20, karena mereka berada dalam satu klub.

Nyoman mampu menyerang maupun bertahan. Dia tak hanya fokus dalam permainan bertahan melainkan juga bisa mencetak gol.