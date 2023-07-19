Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pratama Arhan Banjir Pujian Usai Aksinya di Laga FC Tokyo vs Tokyo Verdy, Segera Dapat Perpanjang Kontrak?

Nanda Aria , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |15:56 WIB
Pratama Arhan Banjir Pujian Usai Aksinya di Laga FC Tokyo vs Tokyo Verdy, Segera Dapat Perpanjang Kontrak?
Pratama Arhan bersiap lakukan lemparan ke dalam/Foto: PSSI
A
A
A

PEMAIN Tokyo Verdy Pratama Arhan banjir pujian usai timnya menghadapi FC Tokyo pada 12 Juni lalu. Pertandingan itu merupakan laga babak ketiga Emperor's Cup 2023.

Namun sayang, dalam laga itu Tokyo Verdy harus mengakui keunggulan FC Tokyo dengan skor akhir 8-9 lewat adu penalti. Namun demikian, penampilan Pratama Arhan tetap mencuri perhatian.

 pratama arhan

Mantan pemain PSIS Semarang itu beberapa kali menunjukkan keahliannya dalam melepaskan lemparan jarak jauh. Bahkan, lemparan roketnya hampir berbuah gol ketika disundul Yuto Tsunashima. Namun sayang membentur tiang.

Dengan penampilannya yang cukup baik ini apakah berarti Pratama Arhan akan segera disodori perpanjangan kontrak baru oleh Tokyo Verdy? Pasalnya kotrak sang pemain akan berakhir pada 31 Januari 2024.

 BACA JUGA:

Adapun, Pratama Arhan baru membagikan momen laga tersebut pada Senin (17/7/2023) melalui akun Instagram pribadinya. Unggahan tersebut pun langsung dibanjiri pujian dari netzen.

Pujian itu datang dari pemain timnas Indonesia, pesepak bola nasional hingga musisi asal Jepang Hiroaki Kato.

"Top papaa," tulis Asnawi Mangkualam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/51/3180781/nathan_tjoe_a_on-ZQO5_large.jpg
Pesta Gol Willem II Bikin Pusing Dirk Kuyt: Nathan Tjoe-A-On Sumbang Satu Gol dalam Pembantaian 7-0 Atas Dordrecht
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/51/3180780/calvin_verdonk-XwBV_large.jpg
Sanjungan Calvin Verdonk untuk Rekan Setimnya di Lille: Hamza Igamane Mirip Legenda Brasil Ronaldo Nazario
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/51/3180618/arab_saudi_tolak_lionel_messi_main_di_liga_mereka_leomessi-jDB8_large.jpg
Penyebab Arab Saudi Tolak Lionel Messi Main di Liga-nya Cristiano Ronaldo!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180452/cristiano_ronaldo_jr_resmi_debut_bersama_timnas_portugal_u_16_fabriziorom-X2Bl_large.jpg
Cristiano Ronaldo Jr Resmi Debut di Timnas Portugal U-16, Tutup Pintu Negara Lain?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/02/11/1639371/timnas-futsal-indonesia-gulung-australia-hector-souto-belum-puas-dengan-performa-skuad-garuda-vnw.webp
Timnas Futsal Indonesia Gulung Australia, Hector Souto Belum Puas dengan Performa Skuad Garuda
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/02/pelatih_timnas_futsal_indonesia_hector_souto.jpg
Komentar Mengejutkan Hector Souto usai Timnas Futsal Indonesia Bantai Australia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement