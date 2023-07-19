Pratama Arhan Banjir Pujian Usai Aksinya di Laga FC Tokyo vs Tokyo Verdy, Segera Dapat Perpanjang Kontrak?

PEMAIN Tokyo Verdy Pratama Arhan banjir pujian usai timnya menghadapi FC Tokyo pada 12 Juni lalu. Pertandingan itu merupakan laga babak ketiga Emperor's Cup 2023.

Namun sayang, dalam laga itu Tokyo Verdy harus mengakui keunggulan FC Tokyo dengan skor akhir 8-9 lewat adu penalti. Namun demikian, penampilan Pratama Arhan tetap mencuri perhatian.

Mantan pemain PSIS Semarang itu beberapa kali menunjukkan keahliannya dalam melepaskan lemparan jarak jauh. Bahkan, lemparan roketnya hampir berbuah gol ketika disundul Yuto Tsunashima. Namun sayang membentur tiang.

Dengan penampilannya yang cukup baik ini apakah berarti Pratama Arhan akan segera disodori perpanjangan kontrak baru oleh Tokyo Verdy? Pasalnya kotrak sang pemain akan berakhir pada 31 Januari 2024.

Adapun, Pratama Arhan baru membagikan momen laga tersebut pada Senin (17/7/2023) melalui akun Instagram pribadinya. Unggahan tersebut pun langsung dibanjiri pujian dari netzen.

Pujian itu datang dari pemain timnas Indonesia, pesepak bola nasional hingga musisi asal Jepang Hiroaki Kato.

"Top papaa," tulis Asnawi Mangkualam.