HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Kesayangan Shin Tae-yong Absen di Piala AFF U-23 2023, Nomor 1 Paling Vital!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |14:11 WIB
5 Pemain Kesayangan Shin Tae-yong Absen di Piala AFF U-23 2023, Nomor 1 Paling Vital!
Shin Tae-yong bisa kehilangan lima pemain favoritnya untuk Piala AFF U-23 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK lima pemain kesayangan Shin Tae-yong yang absen di Piala AFF U-23 2023 akan dibahas di sini. Salah satu sosok tersebut merupakan pemain yang sangat vital dalam permainan Timnas Indonesia U-23.

Shin Tae-yong telah dipastikan akan mengambil alih skuad Timnas Indonesia U-23 dari Indra Sjafri untuk Piala AFF U-23 2023. Skuad Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – tentunya mengincar gelar juara setelah berhasil meraih emas SEA Games 2023 pada Mei lalu.

Timnas Indonesia U-22

Namun, Shin Tae-yong takkan bisa mengandalkan lima pemain kesayangannya. Siapa sajakah mereka? Simak pembahasan kami berikut ini.

Berikut 5 Pemain Kesayangan Shin Tae-yong yang Absen di Piala AFF U-23 2023

5. Rafael Struick

Rafael Struick

Rafael Struick bermain untuk tim senior ADO Den Haag yang berlaga di kasta kedua Liga Belanda. Dia merupakan pemain pilihan utama alias starter di sana.

Meskipun masih berusia sangat muda, Struick kerap dipercaya menjadi andalan di ADO Den Haag. Oleh karena itu, agak sulit untuk melihatnya tampil memperkuat Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023. Namun, Shin Tae-yong masih memiliki Fajar Fathur Rahman atau Witan Sulaeman untuk menggantikannya.

4. Elkan Baggott

Elkan Baggott

Elkan Baggott kembali ke Ipswich Town setelah melalui dua periode peminjaman ke Gillingham FC dan Cheltenham Town pada musim lalu. Namun, Elkan hendak dipinjamkan ke klub lain lagi pada musim panas ini.

Dengan fokus Elkan untuk mencari klub baru dan beradaptasi pada musim panas ini, maka dia mungkin akan melewatkan Piala AFF U-23 2023. Namun, ketiadaannya bisa digantikan oleh bek Persija Jakarta, Muhammad Ferarri.

Halaman:
1 2 3
      
