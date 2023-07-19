Chelsea Tertarik Beli Rival Pratama Arhan di Liga 2 Jepang 2023, Ini Dia Sosoknya!

CHELSEA tertarik membeli rival Pratama Arhan di Liga 2 Jepang 2023. Ia adalah pemain muda berbakat asal Jepang, Keisuke Goto.

Dilaporkan Daily Mail, Chelsea masuk dalam perburuan pemain berusia 18 tahun tersebut bersama tiga tim Eropa lain, yakni Ajax Amsterdam, Sevilla, dam Feyenoord Rotterdam.

Namun, di antara perebutan itu, Chelsea berusaha menikung dengan memboyongnya pada transfer market musim panas ini. Keisuke Goto dinilai dapat menjadi salah satu penyerang tangguh yang bisa sukses di masa mendatang.

Keisuke Goto sendiri saat ini berstatus penggawa Jubila Iwata. Ia menarik perhatian klub London Utara itu lantaran posturnya yang setinggi 1,91 meter dan gaya bermainnya.

BACA JUGA:

The Blues merasa Keisuke Goto akan menjadi potensi besar di masa depan baik di klub maupun di sister club-nya Strasbourg. Karena itu Chelsea tampaknya akan membawanya ke London, lalu meminjamkannya ke Strasbourg.

Atau Strasbourg yang akan mendahului dan menjualnya ke Chelsea. Dua skema itu memiliki kemungkinan yang sama.