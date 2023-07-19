Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bangganya KMSK Deinze hingga Unggah Gol Tendangan Bebas Indah Marselino Ferdinan

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |13:20 WIB
Bangganya KMSK Deinze hingga Unggah Gol Tendangan Bebas Indah Marselino Ferdinan
Marselino Ferdinan latihan tembakan bebas/Foto: KMSK Deinze
A
A
A

BANGGANYA KMSK Deinze hingga unggah gol tendangan bebas indah Marselino Ferdinan. Pada Selasa kemarin (18/7/2023) malam WIB, KMSK Deinze mengunggah video gol tendangan bebas cantik yang dilesakkan wonderkid Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan.

Klub kasta kedua Liga Belgia itu memamerkan aksi ciamik gelandang serang 18 tahun tersebut di unggahan Instagram Storiesnya, @kmskdeinze. Tendangan bebas Marselino Ferdinan yang berbuah gol itu dilakukan saat latihan bersama KMSK Deinze.

 marselino ferdinan

Terlihat, Marselino Ferdinan melepaskan tendangan bebas akurat dengan kaki kanannya. Bola pun melesat melewati pagar betis buatan dan mengarah ke pojok kiri atas dengan melengkung hingga berujung gol sebuah cantik.

Bagaimana tidak, sosok kiper KMSK Deinze yang menjaga gawangnya hanya bisa terpaku melihat bola yang meluncur deras ke pojok. KMSK Deinze pun seakan bangga dan kagum melihat aksi wonderkid Timnas Indonesia itu serta memberikan apresiasi.

 BACA JUGA:

"@marselinoferdinan mengakhiri sesi terakhir dengan penuh gaya," tulis keterangan KMSK Deinze di unggahan Instagram Storiesnya, @kmskdeinze, dikutip Rabu (19/7/2023).

Selepas mencetak gol, Marselino Ferdinan pun langsung melakukan selebrasi dengan sangat bahagia. Selain itu, eks pemain Persebaya Surabaya tersebut juga berkata-kata dengan kebiasaan tengilnya di hadapan para staf pelatih KMSK Deinze.

Halaman:
1 2
      
