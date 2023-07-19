Bawa-Bawa Nama Lionel Messi, Followers MLS Kalah dari Liga 1 Indonesia!

BAWA-BAWA nama Lionel Messi, followers MLS kalah dari Liga 1 Indonesia. Jumlah pengikut akun MLS (@mls) di Instagram nyatanya masih lebih sedikit ketimbang akun Liga 1 Indonesia (@liga1match).

Padahal, MLS sudah mencatut Lionel Messi dalam bio Instagram mereka. Di sana, tercantum tulisan “Sang GOAT bermain di sini.” GOAT adalah kependekan dari Greatest of All Time yang sering kali disematkan kepada Messi sebagai pemain terbaik sepanjang masa.

Sepakbola Amerika Serikat belakangan menjadi sorotan karena kepindahan Lionel Messi ke klub MLS, Inter Miami. Sang megabintang memutuskan untuk menjajal sepakbola di luar Eropa setelah kontraknya habis bersama Paris Saint-Germain pada bursa transfer musim panas ini.

Lionel Messi merupakan salah satu pesepakbola paling berpengaruh di dunia pada saat ini, selain rivalnya, Cristiano Ronaldo. Kehadiran sang peraih Ballon dOr tujuh kali tersebut dengan lekas mendongkrak popularitas sebuah klub atau liga.

Tak terkecuali dengan MLS. Namun demikian, jumlah pengikut MLS hingga Rabu (19/7/2023) ini nyatanya masih kalah dibandingkan akun Liga 1 Indonesia di Instagram.

Terpantau, akun MLS (@mls) memiliki 2,6 juta pengikut di Instagram pada saat ini. Sementara itu, Liga 1 Indonesia (@liga1match) memiliki total 4,1 juta pengikut pada saat ini.