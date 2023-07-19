Edwin van der Sar Lepas dari Masa Kritis Pendarahan Otak: Saya Ingin Pulang

MANTAN penjaga gawang legendaris Manchester United, Edwin van der Sar berhasil melewati masa kritis usai divonis menderita pendarahan otak. Van der Sar berharap bisa pulang dalam waktu dekat.

Van der Sar menderita pendarahan otak ketika sedang melangsungkan liburan di Kroasia pada Jumat (7/7/2023) lalu. Mantan kiper Tim Nasional (Timnas) Belanda itupun langsung mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Split, Kroasia.

Setelah sempat menjalani masa kritis karena sakitnya, kondisi Van der Sar perlahan mulai membaik. Sang Istri, Annemarie van der Sar juga sudah mengonfirmasi kondisi suaminya sudah membaik.

Kini, Van der Sar sudah bisa berkomunikasi lewat akun media sosial pribadinya di Twitter (@vdsar1970). Lewat aplikasi berlogo burung biru itu, Van der Sar mengungkapkan rasa terima kasih kepada semua orang yang telah mendoakan kesembuhannya.

“Pertama-tama, kami ingin berterima kasih kepada semua orang atas semua pesan yang baik dan mendukung,” tulis Van der Sar dikutip dari akun twitter pribadinya (@vdsar1970), Rabu (19/7/2023).

Van der Sar juga mengonfirmasi dirinya sudah tidak dirawat di ruang perawatan intensif. Pria berusia 52 tahun itu berharap bisa pulang minggu depan agar bisa menjalani pemulihan di rumahnya.