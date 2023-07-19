Aksi Gila Bayern Munich, Bantai Rottach-Egern 27-0 di Laga Uji Coba!

AKSI gila Bayern Munich, bantai FC Rottach-Egern 27-0 di laga uji coba pramusim 2023-2024. Tim besutan Thomas Tuchel itu sukses menghancurkan klub kasta kesembilan Jerman tersebut tanpa ampun di Sportplatz Birkenmoos, Rabu (19/7/2023) dini hari WIB.

Tiga pemain Die Roten, julukan Bayern Munich, yakni Jamal Musiala, Mathys Tel, dan Marcel Sabitzer mencetak quin-trick alias 5 gol di pertandingan ini. Bahkan, Sabitzer membuat quin-trick secara beruntun dalam waktu 23 menit.

Sementara itu, Serge Gnabry mencetak hat-trick. Gol-gol Bayern Munich sisanya masing-masing disumbang oleh Laimer, Alphonso Davies, Noussair Mazraoui, Dayot Upamecano, Raphael Guerreiro, Ryan Gravenberch, Leroy Sane, Kingsley Coman, dan Sadio Mane.

Pelatih Bayern Munich, Thomas Tuchel, memulai laga ini dengan susunan penjaga gawang Sven Ulreich, empat bek sejajar Noussair Mazraoui, Dayot Upamecano, Benjamin Pavard dan Alphonso Davies. Lalu Konrad Laimer melakukan debutnya di lini tengah bersama kapten Joshua Kimmich.

BACA JUGA:

Empat pemain depan terdiri dari Leroy Sane, Jamal Musiala, Mathys Tel dan Serge Gnabry. Sedangkan bek baru asal Korea Selatan, Kim Min-jae tidak terlibat tetapi hadir untuk menonton hanya beberapa jam setelah penandatanganannya diumumkan Die Roten.

Jamal Musiala hanya butuh tiga menit untuk membuka skor. Gnabry dan kemudian Davies menambah gol menjadi 3-0 dalam waktu delapan menit. Gnabry dan Musiala membuat dwigol masing-masing setelah 12 dan 13 menit.

Setelah jeda singkat, Laimer mencetak gol di menit ke-20 dengan sebuah chip di atas kiper. Pemain Prancis itu kemudian mendapat dua gol empat menit sebelum Mazraoui mengubah skor menjadi 9-0.