Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Aksi Gila Bayern Munich, Bantai Rottach-Egern 27-0 di Laga Uji Coba!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |11:09 WIB
Aksi Gila Bayern Munich, Bantai Rottach-Egern 27-0 di Laga Uji Coba!
Bayern Munich/Foto: Reuters
A
A
A

AKSI gila Bayern Munich, bantai FC Rottach-Egern 27-0 di laga uji coba pramusim 2023-2024. Tim besutan Thomas Tuchel itu sukses menghancurkan klub kasta kesembilan Jerman tersebut tanpa ampun di Sportplatz Birkenmoos, Rabu (19/7/2023) dini hari WIB.

Tiga pemain Die Roten, julukan Bayern Munich, yakni Jamal Musiala, Mathys Tel, dan Marcel Sabitzer mencetak quin-trick alias 5 gol di pertandingan ini. Bahkan, Sabitzer membuat quin-trick secara beruntun dalam waktu 23 menit.

 Bayern Munich

Sementara itu, Serge Gnabry mencetak hat-trick. Gol-gol Bayern Munich sisanya masing-masing disumbang oleh Laimer, Alphonso Davies, Noussair Mazraoui, Dayot Upamecano, Raphael Guerreiro, Ryan Gravenberch, Leroy Sane, Kingsley Coman, dan Sadio Mane.

Pelatih Bayern Munich, Thomas Tuchel, memulai laga ini dengan susunan penjaga gawang Sven Ulreich, empat bek sejajar Noussair Mazraoui, Dayot Upamecano, Benjamin Pavard dan Alphonso Davies. Lalu Konrad Laimer melakukan debutnya di lini tengah bersama kapten Joshua Kimmich.

 BACA JUGA:

Empat pemain depan terdiri dari Leroy Sane, Jamal Musiala, Mathys Tel dan Serge Gnabry. Sedangkan bek baru asal Korea Selatan, Kim Min-jae tidak terlibat tetapi hadir untuk menonton hanya beberapa jam setelah penandatanganannya diumumkan Die Roten.

Jamal Musiala hanya butuh tiga menit untuk membuka skor. Gnabry dan kemudian Davies menambah gol menjadi 3-0 dalam waktu delapan menit. Gnabry dan Musiala membuat dwigol masing-masing setelah 12 dan 13 menit.

Setelah jeda singkat, Laimer mencetak gol di menit ke-20 dengan sebuah chip di atas kiper. Pemain Prancis itu kemudian mendapat dua gol empat menit sebelum Mazraoui mengubah skor menjadi 9-0.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/51/3180781/nathan_tjoe_a_on-ZQO5_large.jpg
Pesta Gol Willem II Bikin Pusing Dirk Kuyt: Nathan Tjoe-A-On Sumbang Satu Gol dalam Pembantaian 7-0 Atas Dordrecht
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/51/3180780/calvin_verdonk-XwBV_large.jpg
Sanjungan Calvin Verdonk untuk Rekan Setimnya di Lille: Hamza Igamane Mirip Legenda Brasil Ronaldo Nazario
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/51/3180618/arab_saudi_tolak_lionel_messi_main_di_liga_mereka_leomessi-jDB8_large.jpg
Penyebab Arab Saudi Tolak Lionel Messi Main di Liga-nya Cristiano Ronaldo!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180452/cristiano_ronaldo_jr_resmi_debut_bersama_timnas_portugal_u_16_fabriziorom-X2Bl_large.jpg
Cristiano Ronaldo Jr Resmi Debut di Timnas Portugal U-16, Tutup Pintu Negara Lain?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/01/49/1639017/pembalap-indonesia-veda-ega-resmi-gabung-honda-team-asia-untuk-moto3-2026-ryg.webp
Pembalap Indonesia Veda Ega Resmi Gabung Honda Team Asia untuk Moto3 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/01/persib_vs_selangor_fc.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Persib Vs Selangor FC di AFC Champions League 2
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement