Klub Liga Azerbaijan Sabah FK Incar Pemain Timnas Indonesia Sandy Walsh

KLUB Liga Azerbaijan, Sabah FK, dilaporkan sedang mengincar pemain Timnas Indonesia, Sandy Walsh. Rumor soal transfer bek kanan milik KV Mechelen itu disampaikan oleh akun Instagram @futboll.indonesiaa.

Menurut laporan akun tersebut, Sabah FK berniat untuk membeli Sandy Walsh dari KV Mechelen. Isu ini pertama kali mencuat berdasarkan pemberitaan dari media Belgia, seperti yang dilaporkan @futboll.indonesiaa.

"Rumor Abroad. Dikabarkan Sabah FK, klub Liga teratas Azerbaijan ingin menebus Sandy Walsh dari KV Mechelen, ini dilaporkan oleh pers Belgia," tulis pernyataan @futboll.indonesiaa, dikutip Rabu (19/7/2023).

Usut punya usut, Sabah FK dikabarkan bersedia membayar hampir 700.000 euro atau sekira Rp11,7 miliar kepada KV Mechelen untuk merekrut Sandy Walsh. Angka tersebut terbilang kecil, mengingat Sandy Walsh saat ini memiliki harga pasaran cukup tinggi sebesar 2 juta euro.

Sandy Walsh sendiri yang bergabung dengan KV Mechelen sejak 6 Oktober 2020 itu masih memiliki kontrak yang akan berakhir pada 30 Juni 2025. Oleh karenanya, kemungkinan tawaran klub kasta tertinggi Liga Azerbaijan itu bakal ditolak mentah-mentah.

Namun perlu ditegaskan, kabar Sabah FK sedang mengincar bek kanan Timnas Indonesia itu masih sebatas rumor. Oleh karenanya, sangat menarik dinantikan bagaimana kelanjutan isu transfer Sandy Walsh ke depannya.