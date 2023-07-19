Berstatus Tanpa Klub, Mantan Pemain Timnas Indonesia Yanto Basna Resmi Sandang Gelar Magister!

BERSTATUS tanpa klub, mantan pemain Timnas Indonesia, Yanto Basna, resmi sandang gelar Magister! Hal ini diketahui dalam unggahan Instagram pribadi eks bek tengah Timnas Indonesia itu, @yanto_basna.

Dalam postingan yang diunggah Yanto Basna pada Selasa (18/7/2023) kemarin, dia telah menyelesaikan studi S2-nya di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Pemain 28 tahun itu pun memamerkan gelar magisternya sambil menyandang selempang bertuliskan "Rudolf Yanto Basna, S.Pd, M.Pd."

Lucunya, Yanto Basna juga menyelipkan sebuah foto dirinya menggunakan helm dan di atasnya ada pot bunga sembari menenteng hasil tugas akhirnya alias tesis. Tak pelak, unggahan tersebut dibanjiri komentar netizen yang di antaranya mengucapkan selamat kepada eks pemain Timnas Indonesia itu.

Menurut Transfermarkt, Yanto Basna saat ini berstatus pengangguran alias tanpa klub. Terakhir kali bek tengah 28 tahun kelahiran Sorong, Papua, itu bermain saat membela Bhayangkara FC di Liga 1 2022-2023.

Yanto Basna sendiri memulai karier sepakbolanya pada usia 15 tahun dan masuk program latihan Deportivo Indonesia pada usia 17 tahun (2011-2012). Dia juga merupakan jebolan Diklat Persib Bandung (2012-2013), dan memperkuat Sriwijaya FC U-21 (2013-2014).

Pada 2014, Yanto Basna bermain untuk Timnas Indonesia U-19 di Piala AFC U-19 2014. Pada 6 September 2016, pemain kelahiran 12 Juni 1995 itu melakukan debut seniornya bersama Timnas Indonesia dalam kemenangan 3-0 melawan Malaysia.

Yanto Basna juga menjadi bagian dari Timnas Indonesia yang mencapai final Piala AFF 2016. Namun, Basna tidak disukai oleh pelatih Timnas Indonesia saat itu, Luis Milla, sehingga membuatnya absen dalam pertandingan internasional pada 2017 hingga 2018.