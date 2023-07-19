Marselino Ferdinan Dipuji Setinggi Langit oleh Pemain KMSK Deinze, Disebut Pemain Paling Penting di Tim!

DUA gol yang dicetak Marselino Ferdinan ke gawang FC Groningen semakin membuktikan bahwa dirinya penting bagi tim. Meskipun dalam laga uji coba itu KMSK Deinze kalah 2-5.

Namun, permainan Marselino Ferdinan menjadi sorotan, baik oleh publik Tanah Air maupun oleh rekannya sendiri di KMSK Deinze. Salah satu yang memberikan komentar soal performa Marselino Ferdinan adalah Jellert van Landschoot.

Menurutnya, gelandang Timnas Indonesia itu adalah pemain penting dalam tim kebanggaan Kota Deinze tersebut. Hal tersebut disampaikan saat mendapatkan pertanyaan dari warganet di akun Instagram milik klub.

Saat itu, warganet bertanya soal keberadaan dua pemain Asia Tenggara di Kubu KMSK Deinze. Selain Marselino Ferdinan, pemain ASEAN lain yang merumput di sana adalah Ilhan Fandi.

BACA JUGA:

"Marselino Ferdinan dan Ilhan Fandi merupakan pemain bagus," ujar Jellert van Landschoot.

"Keduanya pemain yang bertalenta," ujarnya.