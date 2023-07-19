Jordi Alba Merapat ke Inter Miami, Susul Lionel Messi dan Sergio Busquets

PRESIDEN Inter Miami, Jorge Mas telah mengonfirmasi kedatangan Jordi Alba ke klubnya. Bek kiri berusia 34 tahun itu akan menyusul langkah yang sudah dibuat oleh mantan rekan setimnya, Lionel Messi dan Sergio Busquets.

Alba berstatus sebagai pemain tanpa klub sejak dilepas oleh Barcelona pada akhir musim 2022-2023. Pemain berpaspor Spanyol itu memang kencang dikabarkan akan merapat ke Inter Miami, sama seperti Messi dan Busquets.

Kabar tersebut akhirnya dikonfirmasi langsung oleh Mas selaku pemilik klub. Presiden berusia 60 tahun itu mengatakan, proses kepindahan Alba sekarang sudah memasuki tahap akhir. Saat ini, tinggal menunggu peresmian sang pemain.

“Saya memberi tahu bahwa dia (Jordi Alba) telah menandatangani kontraknya dan dia akan tiba dalam beberapa hari ke depan,” kata Mas dikutip dari TyC Sports, Rabu (19/7/2023).

Menariknya, Mas menyatakan Alba kemungkinan akan langsung menjadi andalan dalam pertandingan Inter Miami versus Cruz Azul. Laga tersebut akan digelar pada Sabtu (22/7/2023) mendatang.

“Tata (oleh Gerardo Martino) mengandalkannya untuk pertandingan,” tutur Mas.