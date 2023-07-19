Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Luar Biasa! Kevin De Bruyne Terpantau Follow Instagram Pemain Timnas Indonesia!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |07:18 WIB
Luar Biasa! Kevin De Bruyne Terpantau Follow Instagram Pemain Timnas Indonesia!
Kevin De Bruyne follow Instagram pemain Timnas Indonesia/Foto: Reuters
A
A
A

LUAR biasa! Bintang Manchester City, Kevin De Bruyne, terpantau memfollow akun Instagram pemain Timnas Indonesia! Pemain Timnas Indonesia yang dimaksud adalah Sandy Walsh, bek kanan milik KV Mechelen yang mentas di Liga Belgia.

Berdasarkan penelusuran Okezone, akun Instagram pribadi Kevin De Bruyne @kevindebruyne terpantau mengikuti akun Instagram Sandy Walsh @sandywalsh. Sebelumnya, Sandy Walsh diketahui lebih dulu memfollow akun Instagram gelandang serang Manchester City itu.

 Kevin De Bruyne

Kini, keduanya pun sudah saling mengikuti satu sama lain. Tentunya, hal ini menjadi fenomena yang luar biasa mengingat Kevin De Bruyne adalah sosok pemain top dunia yang baru saja mengantarkan Manchester City meraih treble winners pada musim 2022-2023.

Kevin De Bruyne dan The Citizens -julukan Manchester City- sukses merebut gelar juara Liga Inggris, Piala FA, dan Liga Champions 2022-2023. Sayangnya, Kevin De Bruyne mengalami cedera hamstring saat tampil di final Liga Champions 2022-2023 melawan Inter Milan.

 BACA JUGA:

Saat itu, Kevin De Bruyne tak main sampai sebabak penuh dan terpaksa digantikan oleh Phil Foden. Kini, kapten Timnas Belgia itu harus menjalani pemulihan cedera hamstringnya hingga beberapa waktu ke depan.

Cedera ini rupanya sudah lama dirasakan oleh Kevin De Bruyne sehingga butuh pemulihan agak lama. Oleh karenanya, jika De Bruyne dipaksakan bermain dikhawatirkan membuat cederanya makin parah sehingga kemungkinan tidak akan menjalani sesi pramusim secara penuh.

Halaman:
1 2
      
