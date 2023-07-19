3 Pelatih Korea Selatan yang Bisa Gantikan Luis Milla di Persib Bandung, Nomor 1 Rival Shin Tae-yong!

SEBANYAK 3 pelatih Korea Selatan yang bisa gantikan Luis Milla di Persib Bandung akan diulas Okezone di artikel ini. Dari ketiga juru taktik asal Negeri Ginseng itu, salah satu di antaranya rival pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong!

Sebagaimana diketahui, Maung Bandung, julukan Persib Bandung, mengalami kekosongan di kursi pelatih kepala usai berpisah dengan Luis Milla. Eks juru taktik Timnas Indonesia itu sendiri mengundurkan diri dari jabatannya pada Sabtu (15/7/2023) lalu karena masalah keluarga.

Setelah resmi ditinggal Luis Milla, Persib Bandung santer dikaitkan dengan juru racik asal Argentina, Mario Gomez. Selain itu, Maung Bandung juga dikaitkan dengan sejumlah pelatih asal Korea Selatan. Lantas, siapa sajakah pelatih asal Negeri Ginseng itu?

Berikut 3 Pelatih Korea Selatan yang Bisa Gantikan Luis Milla di Persib Bandung:

3. Jeon Kyung-jun

Jeon Kyung-jun saat ini sedang nganggur alias tidak melatih usai berpisah dengan klub K League 2 atau Liga 2 Korea Selatan, Jeonnam Dragons. Oleh karenanya, pelatih asal Korea Selatan itu bisa gantikan Luis Milla di Persib Bandung.

Apalagi, Jeon Kyung-jun sendiri pernah menjadi asisten Shin Tae-yong saat menukangi Timnas Korea Selatan. Pria 48 tahun itu membantu Shin Tae-yong di Timnas Korea Selatan pada 2017-2018, Timnas Korea Selatan U-20 pada 2017, dan Timnas Korea Selatan U-23 pada 2015-2016.