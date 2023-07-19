Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Amputasi Indonesia Bidik Gelar Juara di Turnamen Artalive Challenge Cup Amputee Football 2023 di Malaysia

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |05:59 WIB
Timnas Amputasi Indonesia Bidik Gelar Juara di Turnamen Artalive Challenge Cup Amputee Football 2023 di Malaysia
Timnas Amputasi Indonesia bidik juara umum di turnamen Malaysia/Foto: Muhammad Gazza
TIMNAS Sepakbola Amputasi Indonesia akan mengikuti kejuaraan bertajuk Tournament Artalive Challenge Cup Amputee Football 2023 di Malaysia. Tim berjuluk Garuda INAF itu menargetkan untuk merebut gelar juara.

Adapun gelaran itu akan dilangsungkan di Malaysia pada 19-24 Juli mendatang. Sebanyak tiga negara turut serta, yakni Indonesia, Malaysia, dan Bangladesh.

Timnas Amputasi

"Hari ini kami melepas Timnas Amputasi Indonesia yang malam ini terbang ke Selangor, Malaysia, untuk mengikuti Kejuaraan Asia. Jadi, dukungan dari pemerintah melalui Kemenpora, seperti disampaikan Pak Ketum, dari segi akomodasi, pelatnas, sampai ke nutrisi, seluruhnya kami dukung," ujar Menpora Dito Ariotedjo di Kantor Kemenpora, Jakarta, Selasa (18/7/2023).

"Saya sampaikan kami mendukung para atlet anak muda yang ingin membawa Indonesia di kancah internasional," lanjutnya.

 BACA JUGA:

Dito menargetkan Timnas Amputasi Indonesia untuk bisa meraih juara umum dalam ajang tersebut. Menurutnya, itu bisa diraih oleh para penggawa jika berusaha keras.

"Target sebenarnya pastinya yang terbaik, juara umum. Hitungannya itu sangat realistis. Saya sangat menanti prestasi Timnas Amputasi Indonesia," tegas Dito.

