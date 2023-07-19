Advertisement
LIGA INDONESIA

Mario Gomez dan Dejan Antonic Dicoret, Bos Persib Bandung Sebut 4 Calon Pelatih Maung Bandung!

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |19:59 WIB
Mario Gomez takkan jadi pelatih Persib Bandung pengganti Luis Milla. (Foto: Instagram/@mariogomezdt)
KOMISARIS PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Umuh Muchtar, mengatakan ada empat pelatih calon pengganti Luis Milla di skuad Maung Bandung –julukan Persib Bandung. Umuh Muchtar mengatakan dari empat calon tersebut, tak ada juru taktik yang pernah membesut Persib Bandung.

"Kemarin yang disampaikan ke saya ada empat, ada empat kandidat. Asing semuanya (pelatih). Tapi, nanti bagaimana dari manajemen yang akan memilih," kata Umuh Muchtar kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Bandung, Rabu (19/7/2023).

Umuh Muchtar

(Umuh Muchtar sebut ada 4 calon pelatih Persib Bandung pengganti Luis Milla. (Foto: Miftahul Gani/MPI)

"Kalau punya pengalaman juga kalau tidak membawa kebaikan juga buat apa. Nanti dari manajemen yang menentukan dan kayaknya tidak yang pernah melatih di sini," lanjut mantan manajer Persib Bandung ini.

Mengacu kepada ucapan Umuh Muchtar di atas, otomatis Mario Gomez dan Dejan Antonic tak masuk ke dalam calon pelatih Persib Bandung selanjutnya. Sebab, Mario Gomez dan Dejan Antonic pernah menangani Persib Bandung.

Dejan Antonic menangani Persib Bandung pada 2016. Sementara itu, Mario Gomez memimpin skuad Maung Bandung pada 2018. Sebelumnya, dua nama ini ramai disebut akan menjadi pelatih Persib Bandung selanjutnya.

Selain dua nama di atas, Park Hang-seo (mantan pelatih Timnas Vietnam), Kim Do-hoon (eks Ulsan Hyundai) dan Benjamin Mora (eks Johor Darul Takzim) juga masuk daftar. Satu hal yang pasti, Umuh Muchtar berharap pelatih anyar Persib Bandung dapat mendongkrak performa tim.

